Fabrício Werdum anuncia retorno aos ringues após mais de um ano

Mais de um ano depois de lutar pela última vez, Fabrício Werdum anunciou que irá voltar aos ringues em abril do ano que vem. Ele não duela desde setembro de 2023, quando lutou contra Junior Cigano no MMA sem luvas e perdeu por decisão unânime dos juízes.

Recentemente, no começo de dezembro, o gaúcho de 47 anos foi anunciado como um dos nomes da Global Fight League (GFL), nova organização de MMA. Apesar do anúncio do retorno aos ringues, Werdum não esclareceu quem irá enfrentar ou em qual das edições do GFL.