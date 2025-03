O espantalho do Brasil

Por três semanas de fevereiro, em uma incursão de motocicleta ao extremo sul das Américas, topei com um universo de experimentados — e por vezes abonados — viajantes que buscam destinos exóticos, com natureza selvagem, e pitadas de aventura. Em automóveis, motos, motor homes ou bicicletas, essa legião de alemães, italianos, franceses, australianos, suíços e americanos quer algo diferente, mas com risco calculado. Invariavelmente, um atrás do outro, ao saber que eu era brasileiro, desculpavam-se por deixar o Brasil de fora de seus roteiros. A razão? A insegurança por aqui .

Alguns tinham cruzado do Alasca à Terra do Fogo e passado pela temida América Central. Mas as cenas de balas tracejantes nos céus do Rio e as histórias de horror com ciclistas atropelados por bêbados ou velejadores executados por piratas na costa são um espantalho a corroer a imagem do Brasil. É certo que, no Carnaval, milhares de turistas são atraídos pela festa, enquanto o câmbio favorável desencadeou este ano uma gigantesca e bem-vinda peregrinação de visitantes do Prata para as praias do Sul. Mas é pouco diante do que os brasileiros, assim como turcos e tailandeses, poderiam se beneficiar de um fluxo constante e intenso de turistas.