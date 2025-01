Para sonhar o sonho brasileiro

Por princípio civilizatório, prisioneiros sob tutela de governos devem ter tratamento digno. Mas toda a celeuma sobre as algemas nos deportados dos EUA inexistiria se nossos governantes não convivessem placidamente com uma situação muito mais indigna: o contrabando de brasileiros que se submetem a toda sorte de privações para ingressar e permanecer ilegalmente nos EUA.

Vai uma dica a autoridades zelosas pelo bem-estar de prisioneiros no Exterior. Façam com que, em vez de arriscarem suas economias, a liberdade e a vida em travessias no deserto, estes cidadãos possam sonhar um sonho brasileiro, e não o sonho americano. Primeiro, seria preciso compreender e adotar alguns conceitos básicos que favorecem a prosperidade em terras do Norte. O mais evidente deles é a crença dogmática na educação, no trabalho e na liberdade como fatores de mobilidade social.