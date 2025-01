PF diz que uso de algemas em deportados é praxe nos voos fretados pelo governo norte-americano

Operação de deportação em massa teve início na semana passada. X/@WhiteHouse / Reprodução

Após críticas devido ao uso de algemas em brasileiros deportados do Estados Unidos, a Polícia Federal (PF) afirmou que a utilização do instrumento sempre foi praxe do governo dos EUA. As informações são do portal g1.

Segundo o g1, fontes ligadas à PF dizem que a prática ocorre "exclusivamente nos voos fretados pelo governo norte-americano para repatriação dessas pessoas". Seria de praxe retirar as algemas dos migrantes quando o avião fretado pousa no Brasil, o que não aconteceu no voo que chegou ao país na sexta-feira (24), quando os brasileiros foram mantidos algemados durante o desembarque em Manaus.

Em seu site, a PF disse que "os brasileiros que chegaram algemados foram recebidos e imediatamente liberados das algemas pela Polícia Federal, na garantia da soberania brasileira em território nacional e dos protocolos de segurança em nosso país".

Antes de chegar em Minas Gerais, brasileiros deportados fizeram pouso forçado no aeroporto de Manaus. ANTONIO LIMA / SECOM Estado do Amazonas

Os passageiros chegaram a Belo Horizonte na noite de sábado (25), após o pouso forçado em Manaus (AM) por problemas técnicos no avião. No desembarque, eles relataram maus-tratos dos agentes americanos, incluindo agressões físicas, exposição ao calor extremo e falta de comida. O Itamaraty disse no domingo (26) que as condições do voo violam o acordo de deportação e pretende pedir explicações pelo "tratamento degradante" dado aos brasileiros.

O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota: