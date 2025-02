Com retorno de Thiago Maia, Inter divulga relacionados para enfrentar o Monsoon

O Inter divulgou no início da tarde deste sábado (15) os jogadores relacionados para enfrentar o Monsoon, a partir das 16h30min , no Beira-Rio. Como esperado, os lesionados Alan Patrick e Wesley foram vetados pelo departamento médico, mas há uma novidade: Thiago Maia está presente.

Já classificado à fase de mata-mata, o Colorado precisa de uma vitória simples para não depender do resultado do Juventude, que visita o Pelotas no mesmo horário, e garantir a melhor campanha do primeiro turno. Assim, terá a vantagem de decidir em casa a semifinal e uma eventual final.