João Fonseca salva match points contra argentino, cala arena em Buenos Aires e avança à semi do ATP 250

Atleta do Brasil venceu o da Argentina por 2 sets a 1, de virada.

Tênis é para quem tem coragem e isso João Fonseca tem de sobra. Jogando contra o número 47 do mundo, o brasileiro de 18 anos virou a partida no ATP 250 de Buenos Aires e garantiu vaga nas semifinais da competição. O carioca venceu o argentino Mariano Navone por 2 sets a 1 (3/6, 6/4 e 7/5).

Agora, João irá enfrentar o sérvio Laslo Djere , 112º no ranking, em busca de uma vaga na decisão do torneio de Buenos Aires.

Primeiro set

Repetindo o que havia acontecido contra Coria, João foi quebrado logo em seu primeiro serviço no segundo game. O brasileiro perdeu seu saque novamente no sexto game.

Ele, no entanto, devolveu a quebra no seguinte. O carioca de 18 anos fez o seu terceiro game e teve a oportunidade de tirar o serviço do argentino, mas viu Navone fechar a primeira parcial em 6/3.