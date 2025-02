Dólar fecha abaixo de R$ 5,70 pela primeira vez em em três meses

O dólar rondou o patamar de R$ 5,70 durante quase toda a sessão desta sexta-feira (14). Perto do encerramento, no entanto, cruzou a barreira para baixo e fechou a semana em R$ 5,696, queda 1,26% . É a menor cotação desde 8 de novembro , pouco mais de três meses atrás, quando a moeda americana havia encerrado em R$ 5,737.

Outra vez, o alívio veio de movimentos no Exterior. As vendas no varejo dos Estados Unidos caíram 0,9% em janeiro ante dezembro, o que mostra que a atividade econômica está mais fraca por lá. A tendência de queda de preços no mercado americano aumenta as chances de cortes de juro e atrai mais investidores para mercados emergentes, como o brasileiro.