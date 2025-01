Deportados receberam atendimento de equipes do governo do Amazonas. ANTONIO LIMA / SECOM Estado do Amazonas

Devido aos relatos de que brasileiros deportados dos Estados Unidos foram algemados pelos pés e pelas mãos durante o voo que chegou a Manaus no sábado (25), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta segunda-feira (27) com o chanceler Mauro Vieira.

Conforme o jornal O Globo, Lula vai discutir com o ministro das Relações Exteriores a atual relação do Brasil com os Estados Unidos e a possível quebra de um acordo entre os países, por parte dos norte-americanos, devido à situação.

"O uso indiscriminado de algemas e correntes viola os termos de acordo com os EUA, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados", disse nota divulgada no domingo (26) pela pasta.

No mesmo dia, o Itamaraty afirmou que um pedido de esclarecimento sobre as circunstâncias da ação seria encaminhado ao governo dos Estados Unidos. O objetivo é assegurar a segurança e dignidades dos brasileiros envolvidos no fato.

"Tratamento degradante dispensado aos brasileiros e brasileiras algemados, nos pés e mãos", disse o Itamaraty no comunicado.

Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski também criticou a maneira como os brasileiros foram tratados. Lula e Vieira devem discutir o atrito na relação entre os países, históricos parceiros comerciais.