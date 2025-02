Aprovação de Lula cai para 24% e se torna a pior entre os mandatos do presidente, diz Datafolha

Popularidade de Lula sofreu perdas até entre segmentos tradicionalmente favoráveis. Marcelo Camargo / Agência Brasil

A aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu de 35% para 24% em dois meses, atingindo um nível inédito em suas três gestões no Palácio do Planalto. A reprovação também alcançou um patamar recorde, subindo de 34% para 41%, de acordo com levantamento realizado pelo Datafolha e divulgado pelo jornal Folha de S. Paulo.

Consideram o governo regular 32% dos entrevistados, contra 29% em dezembro, quando o Datafolha realizou a pesquisa anterior sobre o tema. O levantamento ouviu 2.007 eleitores em 113 cidades, na segunda (10) e na terça-feira (11), com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A queda reflete o impacto de crises sucessivas enfrentadas pelo governo, sendo a mais evidente a do Pix. Em janeiro, divulgou-se que transações acima de R$ 5.000 feitas via transferência instantânea passariam a ser fiscalizadas.

Em resposta, a oposição acusou o governo de tentativa de controle indevido, e circulou uma onda de fake news alegando que haveria taxação do Pix. O governo ficou acuado, e a equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), acabou revogando a medida.

Lula atribuiu o problema à comunicação e promoveu mudanças na equipe, substituindo o petista Paulo Pimenta pelo marqueteiro baiano Sidônio Palmeira. No entanto, as dificuldades persistiram.

A inflação dos alimentos segue como uma preocupação constante, e declarações do presidente, como a sugestão para que as pessoas deixassem de comprar comida cara, foram interpretadas como descaso. A oposição aproveitou a situação.

O resultado foi a pior avaliação de Lula como presidente. Antes, seus piores índices eram de 28% de ótimo e bom em 2005, durante a crise do mensalão, e de 34% de ruim e péssimo em dezembro passado.

Desde o início do terceiro mandato, em 2023, a aprovação de Lula vinha se mantendo relativamente estável. Na média de nove levantamentos do Datafolha, ele registrava 36% de aprovação e 31% de reprovação. Os números atuais, porém, indicam uma deterioração significativa.

O principal adversário na polarização política, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tinha uma reprovação semelhante neste ponto do mandato, com 40% de ruim ou péssimo. No entanto, a aprovação era um pouco melhor: 31%.

A pesquisa revela que a popularidade de Lula sofreu perdas até entre segmentos tradicionalmente favoráveis ao petista, o que acendeu um alerta no Planalto. Esses grupos são eleitoralmente estratégicos por sua representatividade.

Entre os eleitores que ganham até dois salários mínimos, a aprovação caiu de 44% para 29%. Eles compõem 51% da amostra do Datafolha, e a margem de erro nesse grupo é de três pontos percentuais.

No segmento de 33% dos entrevistados com apenas ensino fundamental, a queda foi de 53% para 38%, com margem de erro de quatro pontos.

Mesmo no Nordeste, tradicional reduto petista, houve uma forte retração: a aprovação caiu de 49% para 33%. A região representa 26% do eleitorado e tem margem de erro de quatro pontos.

Entre os que votaram em Lula no segundo turno contra Bolsonaro em 2022, a aprovação caiu 20 pontos, chegando a 46%. A reprovação quase dobrou (de 7% para 13%), mas grande parte migrou para a avaliação regular, que subiu de 27% para 40%. A margem de erro é de quatro pontos.

Leia Mais Lula venceria todos os candidatos à Presidência se a eleição fosse hoje, diz pesquisa

Em termos de saldo de aprovação, Lula permanece positivo apenas entre os menos escolarizados, com vantagem de 10 pontos, e entre os nordestinos, ainda que com apenas três pontos.