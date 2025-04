Prefeitura de Caxias do Sul envia nove projetos para o Novo PAC Seleções 2025 

Nesta nova fase, a prefeitura reencaminhou dois projetos que já foram contemplados na primeira etapa Mateus Argenta / Divulgação

Com o encerramento do prazo de inscrições das propostas ao Novo PAC Seleções do Governo Federal nesta segunda-feira (31), a prefeitura de Caxias do Sul divulgou que submeteu nove projetos na segunda etapa do programa, voltados para as áreas da saúde, assistência social, esporte e infraestrutura urbana.

Nessa nova fase do Novo PAC 2025, os objetivos são ampliar os serviços públicos, melhorar os equipamentos, modernizar as estruturas das cidades e garantir mais mobilidade, mais moradia e mais qualidade de vida. No total, serão investidos R$ 49,2 bilhões em cinco eixos, para 20 modalidades, que incluem policlínicas (R$ 1,35 bilhão), creches (R$ 1,25 bilhão), centros esportivos (R$ 390 milhões), renovação de frota (R$ 4,4 bilhões), obras de drenagem (R$ 5,5 bilhões) e abastecimento de água (R$ 2 bilhões).

Leia Mais A agenda intensa do prefeito de Caxias e outros destaques da política

Dessa forma, a prefeitura de Caxias do Sul decidiu propor nove projetos. São seis para a área da saúde e assistência social, envolvendo a renovação da frota do Samu, compra de equipamentos para as unidades básicas de saúde (UBS), uma unidade odontológica móvel, a construção de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantojuvenil e uma policlínica, além de uma nova UBS.

Já na parte da infraestrutura urbana são dois, sendo que um deles é referente às obras de contenção de encostas nas ruas José Michelon e Cristóforo Randon, que já tinha sido inscrito em 2024. Neste caso, o presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT), disse que houve problemas com a documentação enviada pelo município e por isso o projeto não foi conveniado. A Secretaria de Obras negou o caso e disse que a proposta só não foi contemplada.

O segundo projeto reenviado é sobre a implantação de reservatório de detenção pluvial complementar à obra de macrodrenagem do Arroio Aliança, conhecido como Túnel Matteo Gianella. A obra principal ainda está na fase de apresentação de projetos e, por isso, ainda não recebeu a verba anunciada de R$ 58 milhões.

No esporte, o projeto é voltado à implantação de Espaço Esportivo Comunitário, no bairro Diamantino.​

Conforme as informações da assessoria de imprensa, "o município cadastrou o máximo de propostas possíveis dentro dos programas disponíveis, garantindo que cada oportunidade fosse aproveitada" destacou.

Além disso, explicou que em alguns casos, os valores não foram especificados porque os projetos seguem padrões previamente definidos pelo Governo Federal, com valores fixos para cada tipo de investimento. Já as demais propostas foram cadastrados para receber 100% dos recursos via orçamento da União.

Quais são as propostas submetidas:

1. Renovação de Frota - SAMU 192

Programa: Novo PAC - Renovação de Frota - SAMU 192​

Objeto: Aquisição de 5 Unidades de Suporte Básico de Atendimento e 1 Unidade Avançada de Atendimento.​

2. Combo de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Programa: Novo PAC - Combo de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS)​

Objeto: Aquisição de sete combos de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde.​

3. Unidade Odontológica Móvel (UOM)

Programa: Novo PAC - Unidades Odontológicas Móveis (UOM)​

Objeto: Aquisição de uma Unidade Odontológica Móvel, especialmente para regiões de difícil acesso.​

4. Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantojuvenil

Programa: Novo PAC - Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)​

Objeto: Construção de um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil.

5. Policlínica

Programa: Novo PAC - Policlínica​

Objeto: Construção de uma Policlínica​.

6. Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Programa: Novo PAC - Unidades Básicas de Saúde (UBS)

Objeto: Não especificado.

7. Espaço Esportivo Comunitário

Programa: Novo PAC - Espaços Esportivos Comunitários​

Objeto: Implantação de Espaço Esportivo Comunitário, no bairro Diamantino.​

Valor de Repasse: R$ 1.500.000,00​

8. Obras de Contenção de Encostas

Programa: Novo PAC - Contenção de Encostas - OGU​

Objeto: Execução de obras de contenção de encostas, nas ruas José Michelon e Cristóforo Randon.​

Valor de Repasse: R$ 2.164.071,20​

9. Reservatório de Detenção Pluvial

Programa: Novo PAC - Prevenção a Desastres - Drenagem Urbana - OGU​

Objeto: Implantação de reservatório de detenção pluvial complementar à obra de macrodrenagem do Arroio Aliança. A obra de macrodrenagem já foi contemplada pela primeira etapa do PAC Seleções.