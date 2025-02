Lula venceria todos os candidatos à Presidência se a eleição fosse hoje, diz pesquisa

Lula se sobressai entre os candidatos citados na pesquisa que ouviu 4,5 mil brasileiros. Ricardo Stuckert / Planalto

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira (3) mostra que, apesar da alta na desaprovação do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria todos os candidatos da oposição se a eleição à Presidência fosse hoje. A pesquisa simula quatro cenários de primeiro turno e seis de segundo turno. Em todos eles, o atual chefe do Executivo aparece na frente.

Nas seis simulações de segundo turno, Lula tem mais de 40% das intenções de voto. A menor diferença aparece na disputa com o cantor sertanejo Gusttavo Lima, na qual o atual presidente teria 41% dos votos contra 35%. Já o maior favoritismo de Lula se dá na disputa com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil): 45% contra 26% no segundo turno.

Frente a Eduardo Bolsonaro (PL) e Pablo Marçal (PRTB), Lula abriria 10 pontos de vantagem: 44% contra 34% de ambos os potenciais candidatos da oposição. Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a diferença a favor de Lula cai para nove pontos porcentuais: 43% contra 34%. A pesquisa testa ainda um cenário de segundo turno entre Lula e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), no qual o presidente aparece com 45% das intenções, contra 28%.

A pesquisa faz parte do levantamento divulgado na semana passada, que mostrou desaprovação do governo superior à aprovação pela primeira vez. Foram entrevistados presencialmente 4,5 mil brasileiros, de 16 anos ou mais, entre os dias 23 e 26 de janeiro. O período já capta as mudanças de comunicação no Planalto capitaneadas por Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom). A margem de erro da pesquisa é de um ponto porcentual.

Primeiro turno

Nos quatro cenários de primeiro turno — que têm em comum a participação de Ciro Gomes (PDT) —, a liderança de Lula varia de 28% a 33% das intenções de voto, sendo o maior porcentual (33%) no cenário sem Tarcísio, Marçal e Eduardo Bolsonaro. No cenário sem Tarcísio, mas com Gusttavo Lima, Pablo Marçal e Eduardo Bolsonaro, a vantagem cai para 28%.

Na pesquisa espontânea, 78% declaram-se indecisos. Apenas três nomes foram citados: Lula, que aparece com 9% das intenções de voto, empatado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Gusttavo Lima teve 1% das menções.