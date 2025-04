Aprovado reajuste do pedágio mais caro das rodovias federais, que fica no RS

Ecovias Sul administra cinco praças de pedágio no sul do RS.

Com isso, o valor para carros passou de R$ 19,60 para R$ 22,20. Apesar da elevação, os valores não serão cobrados dos motoristas em 2025 .

Por contrato, a tarifa deveria ter sido reajustada no início do ano. Porém, a ANTT decidiu que a elevação ficará para o ano que vem, com um novo aumento previsto para 2026.