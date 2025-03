A cultura da irresponsabilidade

O motorista japonês me veio à mente ao deparar com mais uma tragédia no trânsito gaúcho. As investigações ainda vão determinar as circunstâncias de como um ônibus deslizou de ré e matou pai e filha de seis anos em Sapucaia do Sul — um acidente ainda mais absurdo do que os absurdos a que assistimos diariamente. Pelo depoimento do motorista, ele tentou segurar o ônibus agarrando-se ao para-choque, um gesto tão desesperado quanto inútil.