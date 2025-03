Como foi acidente com ônibus que matou pai e filha em Sapucaia do Sul; veja cronologia em imagens

Era pouco antes das 13h de segunda-feira (24) quando uma tragédia deixou de luto uma comunidade em Sapucaia do Sul. A pequena Emanuelle Souza, seis anos, era acompanhada pelo pai, Toni Vanderlei de Souza, 62 anos, no caminho para a escola quando, a poucos metros do destino, ambos foram atingidos por um ônibus desgovernado que caía de ré pela Rua dos Sabiás, no bairro Colina Verde. Pai e filha morreram na hora.