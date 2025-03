Vídeo mostra momento em que pá carregadeira desgovernada atinge veículos e casa em São Miguel das Missões

Um grave acidente com uma pá carregadeira , que por pouco não causou uma tragédia em São Miguel das Missões , no noroeste do RS , em 19 de março , foi gravado por câmera de monitoramento. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido.

Em um dos carros estavam duas mulheres. Nas imagens, é possível ver algumas pessoas correndo para abrir as portas do carro e retirar as ocupantes do veículo. Felizmente, elas não sofreram ferimentos.