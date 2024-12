400 anos das Missões Notícia

São Miguel terá Mini Mundo com réplicas das missões jesuíticas em 2026

Orçamento do projeto é de R$ 6,9 milhões. Quatro hectares do município de São Miguel das Missões receberam as maquetes em escala 1:30 com as 30 reduções missioneiras

30/11/2024 - 10h01min