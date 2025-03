Carnaval de Cruz Alta define sua campeã neste sábado em desfile fora de época

O tradicional Carnaval de Cruz Alta, no noroeste gaúcho, chega ao seu ápice neste sábado (29) com o desfile que definirá a campeã de 2025. Organizado pela Liga das Escolas de Samba de Cruz Alta (LESCA) em parceria com a prefeitura, o evento ocorre no Sambódromo Mestre Vidal, localizado no Parque Integrado de Exposições, e promete uma noite de cores, ritmo e emoção.