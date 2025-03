Documentário sobre a história do Teatro Depois da Chuva será lançado em maio em Passo Fundo

As mais de duas décadas de história do Teatro Depois da Chuva , de Passo Fundo , estarão eternizadas em um documentário gravado pelo grupo. A produção deve ter 25 minutos e vai reunir depoimentos e gravações antigas. O lançamento está marcado para 17 de maio .

As locações foram em locais simbólicos para o grupo, como o Teatro Múcio de Castro , o Rito Espaço Coletivo e a Universidade de Passo Fundo (UPF). Cerca de 20 pessoas deram depoimento sobre a relação com o grupo, participando de rodas de conversa ou depoimentos individuais.

— O processo de gravação do documentário foi emocionante para todos os participantes, especialmente para a fundadora, Betinha Mânica. Tivemos momentos de lembrar os primeiros anos do grupo, os processos de criação, os laços criados. Foi lindo reviver esses momentos — resume a atriz e produtora do grupo, Ana Marques.

O documentário é dirigido pelo cineasta Luiz Todeschini e com recursos da Lei Paulo Gustavo. O grupo foi contemplado em 2023, quando inscreveu o projeto de contar sobre os 25 anos de história do Teatro porém, as gravações ocorreram apenas neste ano, por um atraso nos trâmites do edital.