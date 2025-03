De Vera Loca à Tina Turner: veja os destaques da agenda cultural de Passo Fundo

"Tina Doc Show", tributo à cantora Tina Turner, acontece no dia 1º. MARK MAINZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Shows de Vera Loca e Roberto Carlos, espetáculo com os sucessos da cantora Tina Turner, teatro e sarau são algumas das diferentes atividades que movimentam Passo Fundo neste fim de semana. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os eventos que começam já nesta quinta-feira (27) na cidade do norte gaúcho.

Eu Ofereço Flores

Rei inicia sua turnê pelo RS em Passo Fundo. Fabio Rocha / Globo / Divulgação

Quase 20 anos depois de sua última apresentação em Passo Fundo, Roberto Carlos volta à cidade com o primeiro show no RS da turnê Eu Ofereço Flores. O Rei promete emocionar o público com os grandes sucessos que atravessaram gerações como Detalhes, Emoções, Jesus Cristo e Amigo.

Roberto Carlos sobe ao palco da Arena Gran Palazzo nesta quinta-feira (27). A abertura dos portões está marcada para as 19h e o show está previsto para começar às 21h. Ainda há ingressos disponíveis, com valores que variam entre R$ 300 e R$ 1.200.

Vozes Que Transformam

O papel das mulheres na política é tema do evento Vozes Que Transformam, que acontece nesta sexta-feira (28) na Livraria Delta do Passo Fundo Shopping. O objetivo é discutir o impacto das mulheres na construção de um futuro mais inclusivo e representativo.

O evento aberto ao público terá um formato de conversa e será mediado pela educadora Adriana Fêrreira. O debate está programado para começar às 19h.

Sarau

Na noite desta sexta-feira (28), a Casa Drum realiza o Sarau De Volta Pra Casa! No Teatro Municipal Múcio de Castro. O público poderá conferir um espetáculo que traz canto, guitarra, violão, violino, ukulele e muito mais. A apresentação começa às 19h30min e os ingressos têm valor de R$ 25.

Vera Loca

Rock gaúcho agita a noite de sábado. Luís Floriano / Divulgação

Com mais de duas décadas de estrada, a banda Vera Loca se apresenta no sábado (29) em Passo Fundo. Hits como Borracho y Loco, Aos Meus Amigos, Maria Lúcia e Pense Bem estão entre os confirmados do setlist que incluem alguns dos hinos do rock gaúcho, que atravessam gerações.

Com uma presença de palco marcante e um repertório que mescla nostalgia e novidade, Vera Loca promete um show vibrante e cheio de surpresas. O show será às 22h no Maktub, com ingressos a partir de R$ 70.

Amoroso

Domingo (30) é dia de apresentação do espetáculo Amoroso pelo projeto "Aonde o povo está", aprovado no 8° Prêmio Funcultura de Passo Fundo. O espetáculo acontece às 17h, no bairro São Luiz Gonzaga.

Na história, um ator-músico traz à cena, através da música, da palavra e da interação, pedaços de vivências recolhidas no tempo. Dona Rosa, Seu Antônio, o cachorro Baú, o cavalo Tordilho, o chimarrão, o carreteiro e os temperos do quintal. A apresentação gratuita será na Praça Narciso Vieira D’avila.

Tina Doc Show

Cantora Leilah Moreno interpréta os clássicos de Tina Turner. William Machado / Divulgação

Com sua voz poderosa e presença de palco marcante, a cantora paulista Leilah Moreno promete encantar Passo Fundo com o Tina Doc Show, uma homenagem à lendária Tina Turner. A noite será recheada de interpretações arrebatadoras dos maiores sucessos da Rainha do Rock, como What's Love Got to Do with It, Private Dancer e outros clássicos.

Leilah é conhecida por sua versatilidade artística e performances vibrantes. À frente da banda do programa Altas Horas como vocalista principal desde 2005, a cantora e atriz que é ex-caloura de Raul Gil já brilhou em palcos, televisão e cinema, além de acumular duas indicações ao Grammy Latino.O show acontece na próxima terça-feira (1°), às 20h, no Tetro do Sesc. Os ingressos custam a partir de R$ 15.