Roberto Carlos se apresenta na Arena Gran Palazzo, em Passo Fundo, nesta quinta-feira; ingressos seguem à venda

Cantor fará o primeiro show no Estado com a turnê "Eu Ofereço Flores" em Passo Fundo. TV Globo/Divulgação / TV Globo/Divulgação

Após 20 anos desde a sua última apresentação em Passo Fundo, no norte do Estado, Roberto Carlos volta ao município com o primeiro show no RS da turnê Eu Ofereço Flores. O Rei sobe ao palco da Arena Gran Palazzo na noite desta quinta-feira (27).

Outra apresentação será realizada em Novo Hamburgo, no sábado (26). Em abril, o cantor tem show marcados em Porto Alegre, nos dias 23 e 24 de abril, e em Bento Gonçalves, no dia 26.

A turnê promete emocionar o público ao reunir grandes músicas do Rei que atravessaram gerações como Detalhes, Emoções, Jesus Cristo e Amigo.

No último ano, o espetáculo foi apresentado em diferentes cidades dos Estados Unidos, onde Roberto se consagrou como um dos 30 artistas com maior público no país ao lado de grandes nomes como Elton John, Cher e a banda Kiss.

Ingressos à venda

A abertura dos portões está marcada para as 19h. O show está previsto para começar às 21h.

A venda de ingressos começou em dezembro de 2024 e ainda está disponível pelo do site guicheweb.com.br. Os valores variam entre R$ 300 e R$ 1.200. Em Passo Fundo, há três pontos de venda:

Gran Palazzo: Avenida Antônio Marinho de Albuquerque, 1275 — bairro Valinhos

Avenida Antônio Marinho de Albuquerque, 1275 — bairro Valinhos Posto Brasil Ipiranga: Avenida Brasil Oeste, 2369, sala A — bairro Boqueirão

Avenida Brasil Oeste, 2369, sala A — bairro Boqueirão Loja Center Color (Campus I da Universidade de Passo Fundo): BR-285, km 292 — bairro São José

Leia Mais Show extra de Roberto Carlos em Porto Alegre é anunciado; veja data e preços de ingressos

Flores para a plateia

Jogar rosas para o público no final do show se tornou uma marca registrada de Roberto Carlos. A ideia surgiu na década de 1970, quando ele realizava uma apresentação no Canecão, casa de espetáculos localizada em Botafogo, no Rio de Janeiro.

— Ele usava um cravo na lapela do terno naquele dia e, ao encerrar o show, ele viu uma pessoa conhecida na plateia e jogou esse cravo para o convidado. Depois disso ele ficou pensando que poderia jogar vários cravos para a plateia — afirma o assessor do cantor, Maurício Aires.

Pelo fato de o cravo ser uma flor difícil de encontrar e não ter peso suficiente para alcançar longas distâncias, Roberto escolheu, através da indicação de sua maquiadora, rosas vermelhas e brancas para distribuir aos fãs.