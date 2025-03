Veja os filmes em cartaz até 2 de abril nos cinemas do norte e noroeste do RS

Fernanda Montenegro e Alan Rocha em "Vitória", filme que estreia nos cinemas da região. Conspiração / Divulgação

Confira a seguir a programação completa nas salas de cinema de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, Cruz Alta, Santa Rosa e Três Passos. GZH Passo Fundo traz também as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 2 de abril nas cidades do norte e noroeste gaúcho.

Leia Mais Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 2 de abril

Vitória

O longa estrelado por Fernanda Montenegro conta a trajetória de uma aposentada que desmontou uma perigosa quadrilha de traficantes e policiais a partir de filmagens feitas da janela do seu apartamento no Rio de Janeiro. Com a ajuda de um amigo jornalista, ela enfrenta os riscos e perigos de uma situação inimaginável. Um filme sobre a coragem, a força e a resiliência de uma mulher, é inspirado na obra literária Dona Vitória da Paz, de Fábio Gusmão, jornalista que noticiou o caso. A classificação é 16 anos.

Frederico Westphalen: às 18h45min (sábado, domingo e quarta-feira) e às 21h (quinta, sexta e segunda-feira)

às 18h45min (sábado, domingo e quarta-feira) e às 21h (quinta, sexta e segunda-feira) Palmeira das Missões: às 18h45min (sábado, domingo e quarta-feira) e às 21h (quinta, sexta e segunda-feira)

às 18h45min (sábado, domingo e quarta-feira) e às 21h (quinta, sexta e segunda-feira) Cruz Alta: às 18h45min (todos os dias, exceto segunda-feira)

às 18h45min (todos os dias, exceto segunda-feira) Santa Rosa: às 18h45min (domingo e quarta-feira)

às 18h45min (domingo e quarta-feira) Três Passos: às 18h45min (sábado, domingo e quarta-feira) e às 21h (quinta, sexta e segunda-feira)

Novocaine: A Prova de Dor

Nathan Caine possui uma condição rara que faz com que ele não sinta dor. Quando a garota dos seus sonhos é sequestrada, ele transforma sua incapacidade de sentir dor em uma vantagem inesperada na luta para resgatá-la. A classificação é 18 anos.

Cruz Alta: às 16h30min (quinta-feira) e às 21h (sexta, sábado, domingo e quarta-feira)

Resgate Implacável

Levon Cade é um ex-agente de operações secretas que abandonou a profissão para viver de forma simples e trabalhar na construção civil, dedicando-se à criação de sua filha. No entanto, sua nova vida é abalada quando Jenny, a filha adolescente de seu chefe, desaparece misteriosamente. Relutante, Levon é forçado a resgatar as habilidades que o tornaram lendário no submundo das missões secretas. Ao investigar o desaparecimento ele se depara com uma conspiração criminosa sinistra, que se estende além do que ele imaginava. A classificação é 16 anos.

Cruz Alta: às 16h30min (sexta-feira, sábado e domingo) e às 21h (quinta, sábado, domingo, terça e quarta-feira)

Branca de Neve

Quando a Rainha Má manda matar sua enteada por inveja de sua beleza, Branca de Neve foge do reino. Ela percorre a floresta e acha uma casinha onde vivem sete anões amigáveis com quem passa viver. Porém, a moça ainda não está a salvo, já que a bruxa planeja dar um fim a sua vida com uma maçã envenenada. O live-action da Disney reimagina a história do clássico e traz novas canções originais. A classificação é 10 anos.

Frederico Westphalen: às 16h30min (todos os dias), às 18h45min (quinta, sexta, segunda e terça-feira) e às 21h (sábado, domingo, terça e quarta-feira)

às 16h30min (todos os dias), às 18h45min (quinta, sexta, segunda e terça-feira) e às 21h (sábado, domingo, terça e quarta-feira) Palmeira das Missões: às 16h30min (todos os dias, exceto segunda-feira), às 18h45min (quinta, sexta e terça-feira) e às 21h (sábado, domingo, terça e quarta-feira)

às 16h30min (todos os dias, exceto segunda-feira), às 18h45min (quinta, sexta e terça-feira) e às 21h (sábado, domingo, terça e quarta-feira) Cruz Alta: às 16h (quinta, sexta, terça e quarta-feira), às 16h30min (sábado e domingo), às 18h45min (todos os dias, exceto segunda-feira) e às 21h (quinta, sexta e terça-feira)

às 16h (quinta, sexta, terça e quarta-feira), às 16h30min (sábado e domingo), às 18h45min (todos os dias, exceto segunda-feira) e às 21h (quinta, sexta e terça-feira) Santa Rosa: às 16h30min (domingo e quarta-feira), às 18h45min (terça-feira) e às 21h (domingo, terça e quarta-feira)

às 16h30min (domingo e quarta-feira), às 18h45min (terça-feira) e às 21h (domingo, terça e quarta-feira) Três Passos: às 16h30min (todos os dias, exceto segunda-feira), às 18h45min (quinta, sexta e terça-feira) e às 21h (sábado, domingo, terça e quarta-feira)

O Homem-Cão

A nova animação da Universal Films conta a história de um fiel cão da polícia e seu dono. Os dois são feridos em ação policial e sobrevivem em uma cirurgia de última hora que funde os dois em um só. O vilão é Pepê, o Gato, que quer clonar a si mesmo e duplicar suas habilidades criminosas. A classificação é livre.