Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 2 de abril

Jason Momoa, Sebastian Eugene Hansen, Emma Myers e Danielle Brooks protagonizam "Um Filme Minecraft". WARNER BROS. / Reprodução digital

A semana nos cinemas de Passo Fundo começa com duas estreias para os amantes de ação: Novocaine: A Prova de Dor, protagonizado por Jack Quaid, e Resgate Implacável, mais uma produção com o veterano Jason Statham.

Também chega às telonas Câncer com Ascendente em Virgem, comédia dramática nacional dirigida por Rosane Svartman baseada na história de Clélia Bessa, produtora do longa que lutou contra um câncer de mama.

Já na próxima quarta-feira (2), estreia Um Filme Minecraft, a primeira adaptação live-action para os cinemas do jogo mais vendido de todos os tempos, Minecraft. Os ingressos já estão em pré-venda

Confira a seguir a programação completa dos cinemas, as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 2 de abril.

Novocaine: A Prova de Dor

Nathan Caine possui uma condição rara que faz com que ele não sinta dor. Quando a garota dos seus sonhos é sequestrada, ele transforma sua incapacidade de sentir dor em uma vantagem inesperada na luta para resgatá-la. A classificação é 18 anos.

Bella Città Shopping : às 16h40min e às 21h30min (todos os dias)

: às 16h40min e às 21h30min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 16h45min, às 19h e às 21h15min (exceto fim de semana), às 15h30min, às 17h30min, às 19h30min e às 21h30min (sábado e domingo)

Resgate Implacável

Levon Cade é um ex-agente de operações secretas que abandonou a profissão para viver de forma simples e trabalhar na construção civil, dedicando-se à criação de sua filha. No entanto, sua nova vida é abalada quando Jenny, a filha adolescente de seu chefe, desaparece misteriosamente. Relutante, Levon é forçado a resgatar as habilidades que o tornaram lendário no submundo das missões secretas. Ao investigar o desaparecimento ele se depara com uma conspiração criminosa sinistra, que se estende além do que ele imaginava. A classificação é 16 anos.

Bella Città Shopping : às 14h10min e às 19h (todos os dias)

: às 14h10min e às 19h (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 14h45min (sábado e domingo), às 17h, às 19h15min e às 21h30min (todos os dias)

Câncer com Ascendente em Virgem

Neste filme brasileiro, Clara é uma professora de matemática e influencer educacional que gosta sempre de ter tudo sob o mais absoluto controle. Porém, ao receber o diagnóstico de câncer de mama, ela deverá aceitar que a vida nem sempre sai conforme planejado. A classificação é 14 anos.

Passo Fundo Shopping: às 16h15min e às 18h15min (todos os dias)

Um Filme Minecraft

Quatro indivíduos desajustados são subitamente transportados para o Overworld, um mundo cúbico e bizarro onde a imaginação reina. Após passarem por um portal misterioso, eles se encontram em uma terra repleta de perigos e criaturas malignas, como Piglins e Zumbis. Para retornarem ao seu mundo, eles terão que dominar este novo ambiente com a ajuda de um construtor experiente e imprevisível. Durante essa jornada mágica, os cinco aventureiros precisarão redescobrir suas habilidades únicas, essenciais não apenas para sobreviver no Overworld, mas também para prosperar na vida real. A classificação é 12 anos.

Bella Città Shopping : às 16h10min, às 18h20min e às 20h30min (quarta-feira)

: às 16h10min, às 18h20min e às 20h30min (quarta-feira) Passo Fundo Shopping: às 15h30min, às 17h30min, às 19h30min e às 21h30min (quarta-feira)

Branca de Neve

Quando a Rainha Má manda matar sua enteada por inveja de sua beleza, Branca de Neve foge do reino. Ela percorre a floresta e acha uma casinha onde vivem sete anões amigáveis com quem passa viver. Porém, a moça ainda não está a salvo, já que a bruxa planeja dar um fim a sua vida com uma maçã envenenada. O live-action da Disney reimagina a história do clássico e traz novas canções originais. A classificação é 10 anos.

Bella Città Shopping : às 16h30min, às 18h50min, às 21h10min e às 21h30min (todos os dias)

: às 16h30min, às 18h50min, às 21h10min e às 21h30min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 14h (sábado e domingo), às 16h20min, às 18h40min e às 21h (todos os dias)

Vitória

O longa estrelado por Fernanda Montenegro conta a trajetória de uma aposentada que desmontou uma perigosa quadrilha de traficantes e policiais a partir de filmagens feitas da janela do seu apartamento no Rio de Janeiro. Com a ajuda de um amigo jornalista, ela enfrenta os riscos e perigos de uma situação inimaginável. Um filme sobre a coragem, a força e a resiliência de uma mulher, é inspirado na obra literária Dona Vitória da Paz, de Fábio Gusmão, jornalista que noticiou o caso. A classificação é 16 anos.

Passo Fundo Shopping: às 14h15min (sábado e domingo) e às 20h15min (todos os dias)

Deu Preguiça

Após uma tempestade destruir seu lar, uma família de preguiças liderada por Gabriella é forçada a se mudar para a agitada cidade grande, levando consigo seu food truck e um antigo livro de receitas. Deixando para trás a vida tranquila e guiados pela energia da jovem Laura, eles embarcam nessa aventura com uma missão: mostrar que, nesta família, o prato principal é a diversão. Mas quando a ambiciosa empresária Dotti coloca os olhos nas preciosas receitas da família, eles terão que se unir para proteger suas tradições e tudo aquilo que acreditam. A classificação é livre.

Bella Città Shopping: às 14h (sexta, segunda e terça-feira)

Capitão América: Admirável Mundo Novo

Sam Wilson aceita seu dever como o novo Capitão América ao lado de Bucky Barnes, o Soldado Invernal. Após a eleição de Thaddeus Ross como presidente dos Estados Unidos, ele se encontra no meio de um incidente internacional e deve trabalhar para deter os verdadeiros cérebros por trás dele. O enredo promete explorar os desafios e responsabilidades de Wilson em seu novo papel, enquanto enfrenta novas ameaças e aliados inesperados. A classificação é 14 anos.

Passo Fundo Shopping: às 20h30min (exceto fim de semana) e às 21h (sábado e domingo)

Ingressos

Os preços nos cinemas de Passo Fundo variam de R$ 12 a R$ 30, a depender do pacote escolhido (convencional ou premium) e dia da semana. Veja a tabela de valores:

Cinelaser — Passo Fundo Shopping

Segunda e quarta-feira: todos pagam meia-entrada (R$ 13)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 24 e meia R$ 12 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 28 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sócios do Clube do Assinante têm direito a 50% de desconto para si e acompanhante de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pré-estreias. Para comprar os ingressos online, acesse este link.

Arcoplex — Bella Città Shopping

Quartas-feiras: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Todos os últimos sábados do mês: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 25 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 29 e meia R$ 16 (2D convencional)