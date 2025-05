Torcida joga esmalte em ex-jogador do Grêmio durante jogo do Brasileirão

Um fato inusitado marcou o primeiro tempo entre Palmeiras e São Paulo, neste domingo (11), pela oitava rodada do Brasileirão. O jogador Ferreira, ex-Grêmio, quase foi atingido por um esmalte .

O Palmeiras levou a jogo para Barueri em razão dos shows da banda System of a Down realizados na Arena do Palmeiras no fim de semana.