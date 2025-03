Ator de “Ainda Estou Aqui” dirige espetáculo que estreia nesta sexta-feira em Passo Fundo

Mara e Alan durante os ensaios do espetáculo "Mãe Preta: Fonte Para as Nossas Artes". Eduarda Costa / Agencia RBS

Estreia na próxima sexta-feira (21) em Passo Fundo, no norte do Estado, o espetáculo Mãe Preta: Fonte Para as Nossas Artes. O monólogo é dirigido pelo ator de Ainda Estou Aqui, Alan Rocha, que está na cidade para a estreia da peça.

O diretor integrou o elenco que trouxe o primeiro Oscar para o Brasil e agora está à frente do monólogo que conta a lenda da Mãe Preta. A apresentação é organizada pelo Grupo Timbre de Galo e a Companhia da Cidade, e faz parte da agenda de eventos da coordenadoria municipal de Promoção a Igualdade Racial.

A lenda é uma das mais populares de Passo Fundo, e remete à saga de uma mulher negra que perde seu filho e transforma sua dor em esperança e resiliência. Na história, um chafariz teria brotado das lágrimas da Mãe, onde quem beber da água sempre retornará a Passo Fundo.

— Eu quis trazer uma mescla de elementos da cultura negra e da cultura da cidade, desse chafariz encantado. O texto é muito forte. Trazemos o olhar da mulher negra não como subserviente, mas uma mulher que ama, que é forte e quer viver como ela merece. A gente quer reavivar as memórias do público com seus antepassados, para que a lenda ainda se espalhe pelo futuro — resume Alan.

O monólogo será protagonizado pela atriz Mara Cavalheiro. O espetáculo deve mesclar texto e músicas, carregadas de simbolismo sobre a força da mulher negra.

— Eu nem acredito que vou viver a Mãe, que darei vida a essa história que representa a nossa ancestralidade. Vamos trazer a força dessa mulher, que tira esperança de onde nem sabia que tinha, para tornar essa história tão linda e poderosa — destacou Mara.

Primeiro Oscar do Brasil

Com a conquista recente do Oscar de Melhor Filme Internacional em sua bagagem artística, Alan ainda colhe os frutos de ter um trabalho reconhecido internacionalmente.

A partir do feito inédito, o ator projeta que a arte e o cinema estejam cada vez mais acessíveis e presentes no cotidiano brasileiro:

— Vivemos um momento mágico, sentimos uma explosão enquanto brasileiros de uma forma que há muito tempo não sentíamos. E eu fico pensando no que isso pode agregar para o cinema brasileiro, de dar mais oportunidade e financiamento. Mostramos que a nossa arte tem força e que podemos alcançar muitos lugares que antes eram inimagináveis.

Depois de contracenar com Fernanda Torres, Alan Rocha está atualmente em cartaz no filme Vitória, protagonizado por Fernanda Montenegro. No longa, baseado em uma história real, ele vive o jornalista Flávio Godoy, que ajudou uma aposentada a expor uma perigosa quadrilha de traficantes e policiais a partir de filmagens feitas da janela do seu apartamento no Rio de Janeiro.

Mãe Preta: Fonte Para as Nossas Artes

Onde? No Teatro do Sesc

No Teatro do Sesc Quando? Na quinta-feira, a partir das 20h

Na quinta-feira, a partir das 20h Ingressos: Estão esgotados, mas há uma lista de espera que pode ser acessada entrando em contato com a Companhia pelo telefone (54) 99694-1977