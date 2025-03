Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 26 de março

Rachel Zegler interpreta a princesa Branca de Neve. Disney / Divulgação

Chega aos cinemas de Passo Fundo nesta quinta-feira (20) o novo live-action de Branca de Neve. No longa, a Rainha Má é interpretada por Gal Gadot, conhecida como a Mulher-Maravilha, enquanto a princesa é vivida por Rachel Zegler.

A nova versão do clássico da Disney traz também novas canções originais dos compositores Benj Pasek e Justin Paul, responsáveis pelos sucessos de La La Land e O Rei do Show. Confira a seguir a programação completa dos cinemas, as sinopses e os trailers dos filmes em cartaz até 26 de março.

Branca de Neve

Quando a Rainha Má manda matar sua enteada por inveja de sua beleza, Branca de Neve foge do reino. Ela percorre a floresta e acha uma casinha onde vivem sete anões amigáveis com quem passa viver. Porém, a moça ainda não está a salvo, já que a bruxa planeja dar um fim a sua vida com uma maçã envenenada. O live-action da Disney reimagina a história do clássico e traz novas canções originais. A classificação é 10 anos.

Bella Città Shopping : às 16h30min, às 18h50min, às 21h10min e às 21h30min (todos os dias)

: às 16h30min, às 18h50min, às 21h10min e às 21h30min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 15h30min, às 16h30min, às 17h30min, às 18h30min, às 19h30min, às 20h30min e às 21h30min (exceto fim de semana), às 14h, às 15h, às 16h, às 17h, às 18h, às 19h, às 20h e às 21h (sábado e domingo)

Vitória

O longa estrelado por Fernanda Montenegro conta a trajetória de uma aposentada que desmontou uma perigosa quadrilha de traficantes e policiais a partir de filmagens feitas da janela do seu apartamento no Rio de Janeiro. Com a ajuda de um amigo jornalista, ela enfrenta os riscos e perigos de uma situação inimaginável. Um filme sobre a coragem, a força e a resiliência de uma mulher, é inspirado na obra literária Dona Vitória da Paz, de Fábio Gusmão, jornalista que noticiou o caso. A classificação é 16 anos.

Bella Città Shopping : às 19h10min (todos os dias)

: às 19h10min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 19h e às 21h (exceto fim de semana), às 17h15min, às 19h30min e às 21h30min (sábado e domingo)

Deu Preguiça

Após uma tempestade destruir seu lar, uma família de preguiças liderada por Gabriella é forçada a se mudar para a agitada cidade grande, levando consigo seu food truck e um antigo livro de receitas. Deixando para trás a vida tranquila e guiados pela energia da jovem Laura, eles embarcam nessa aventura com uma missão: mostrar que, nesta família, o prato principal é a diversão. Mas quando a ambiciosa empresária Dotti coloca os olhos nas preciosas receitas da família, eles terão que se unir para proteger suas tradições e tudo aquilo que acreditam. A classificação é livre.

Bella Città Shopping : às 14h (todos os dias)

: às 14h (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 17h15min (exceto fim de semana) e às 15h30min (sábado e domingo)

Better Man: A História de Robbie Williams

A superprodução narra a trajetória cheia de altos e baixos do cantor, embalada pelos grandes sucessos da sua carreira. O filme é contado de maneira única, a partir da perspectiva de Robbie. A trama acompanha sua jornada desde a infância, passando por sua experiência como o membro da boyband de sucesso Take That, até suas conquistas como artista solo recordista - enfrentando, ao longo do caminho, os desafios que a fama e o sucesso podem trazer. A classificação é 16 anos.

Passo Fundo Shopping: às 21h45min (todos os dias)

A Menina dos Meus Olhos

A companhamos um grupo de amigos que frequentam um colégio particular e são apaixonados pela mesma colega de classe, a graciosa Seon-ah. Jinwoo é o único entre os quatro que não parece muito impressionado pela bonita e exemplar garota, nem entende o motivo de tanta comoção e fascinação. Para os outros, a menina é um sonho inatingível. Jinwoo e Seon-ah, porém, acabam se aproximando e desenvolvendo um laço genuíno, apesar de seus diferentes interesses e personalidades distintas. A classificação é 10 anos.

Passo Fundo Shopping: às 17h (todos os dias)

Mickey 17

Dirigido por Bong Joo-ho, de Parasita, e com Robert Pattinson, o Edward de Crepúsculo, como protagonista, o longa de ficção científica acompanha Mickey, um homem enviado para colonizar o planeta gelado Nifheim. Como parte de grupo descartável, cada integrante é designado a tarefas perigosas e, quando morre, suas memórias são transferidas para um clone que continua a missão sem interrupções. Depois de seis mortes, Michey começa a perceber que sua existência não é tão simples quanto parece.

Bella Città Shopping : às 16h20min (quinta, sábado, segunda e quarta-feira)

: às 16h20min (quinta, sábado, segunda e quarta-feira) Passo Fundo Shopping: às 16h15min (sábado e domingo), às 18h45min e às 21h15min (todos os dias)

O Macaco

Adaptado de um conto do mestre do terror Stephen King, O Macaco acompanha os gêmeos Bill e Hal (Theo James), que descobrem um antigo macaco de brinquedo no sótão de seu pai. A partir daí, uma série de mortes terríveis começa a acontecer. Stephen King assina o roteiro ao lado do diretor Osgood Perkins e o longa conta com a produção de James Wan, que produziu outros filmes de terror icônicos, como Jogos Mortais, Annabelle e M3gan. Para maiores de 18 anos.

Bella Città Shopping: às 17h (sexta, domingo e terça-feira)

Uma Advogada Brilhante

Michelle é um advogado precisa lidar com a inconveniente e constante confusão de seu nome, de origem italiana, com um nome feminino. A reviravolta começa quando a empresa é comprada pelo maior escritório de advocacia do país e demite todos os advogados em uma tentativa de equiparar o número de homens e mulheres. Salvo pela confusão com seu nome, ele permanece no emprego, mas precisa se passar por mulher e tenta seguir a frente dos casos que cuidava.

Bella Città Shopping: às 14h10min (quinta, sábado, segunda e quarta-feira) è as 14h30min (sexta, domingo e terça-feira)

Capitão América: Admirável Mundo Novo

Sam Wilson aceita seu dever como o novo Capitão América ao lado de Bucky Barnes, o Soldado Invernal. Após a eleição de Thaddeus Ross como presidente dos Estados Unidos, ele se encontra no meio de um incidente internacional e deve trabalhar para deter os verdadeiros cérebros por trás dele. O enredo promete explorar os desafios e responsabilidades de Wilson em seu novo papel, enquanto enfrenta novas ameaças e aliados inesperados. A classificação é 14 anos.

Passo Fundo Shopping: às 14h30min (sábado e domingo) e às 19h15min (todos os dias)

Ingressos

Os preços nos cinemas de Passo Fundo variam de R$ 12 a R$ 30, a depender do pacote escolhido (convencional ou premium) e dia da semana. Veja a tabela de valores:

Cinelaser — Passo Fundo Shopping

Segunda e quarta-feira: todos pagam meia-entrada (R$ 13)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 24 e meia R$ 12 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 28 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sócios do Clube do Assinante têm direito a 50% de desconto para si e acompanhante de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pré-estreias. Para comprar os ingressos online, acesse este link.

Arcoplex — Bella Città Shopping

Quartas-feiras: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Todos os últimos sábados do mês: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 25 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 29 e meia R$ 16 (2D convencional)