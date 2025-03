Ronaldinho 45 anos: como foi a trajetória do craque no Grêmio e a "volta" frustrada em 2011

Ronaldinho foi campeão gaúcho com o Grêmio em 1999. Fernando Gomes / Agencia RBS

Ronaldinho era criança quando passou a frequentar as dependências do Grêmio. Afinal, seu irmão, Roberto Assis, era o principal jogador do clube no final da década de 1980 e início da década seguinte.

O que ninguém acreditava, porém, é que aquele menino, que completa 45 anos nesta sexta-feira (21), iria mais longe que irmão. Ou melhor, apenas o próprio Assis.

Quando Roberto levava Ronaldo ao Olímpico para brincar nos treinamentos, sempre apontava:

— Ele é o craque da família.

Assis e Ronaldinho em um treino do Grêmio no Olímpico. Paulo Franken / Agencia RBS

Ronaldo cresceu. Virou o Ronaldinho, um sucesso nas categorias de base do Grêmio e da Seleção Brasileira. Quando estreou pelos profissionais do Tricolor, em 1998, Assis atuava pelo Sion, da Suiça, mas já acumulava o controle da carreira do irmão.

Ano após ano, as atuações brilhantes de Ronaldinho pelo Grêmio chamaram a atenção da Europa. Por óbvio, choviam propostas na mesa do ex-presidente José Alberto Guerreiro.

Cerca vez, diante do assédio do Leeds United, que estava disposto a pagar US$ 80 milhões pelo craque, o dirigente mandou confeccionar uma faixa e a instalou em frente ao Olímpico: "Não vendemos nossos craques, favor não insistir".

Polêmica saída

Ronaldinho e família Assis Moreira almoçaram na Mosqueteiro antes da ida ao PSG. José Doval / Agencia RBS

A faixa acabou funcionando, pois Ronaldinho não foi vendido. Entretanto, a negociação com o PSG avançou e o não acerto entre clube e jogador para uma renovação de contrato permitiu ao clube francês para levá-lo de graça.

Em meados de 2001, o Tricolor tentava a renovação do contrato, enquanto os franceses a assinatura de um pré-contrato que entraria em vigor após o fim do vínculo com a equipe gremista.

No fim, a equipe de Paris levou a melhor na queda de braço. Só tempos depois, através da justiça, o Grêmio recebeu US$ 4,2 milhões.

O desfecho na negociação ocorreu na Churrascaria Mosqueteiro, anexa ao Estádio Olímpico, e envolveu toda a família Assis Moreira.

O drible

Paulo Odone e Cesar Cidade Dias: dirigentes tiveram de explicar o encerramento da negociação com o Ronaldinho. Carlos Edler / Agencia RBS

Ronaldinho rodou pela Europa e conquistou os principais prêmios coletivos e individuais. Dez anos depois de deixar o Olímpico, porém, decidiu que era hora de voltar.

O empresário Assis abriu negociação com o Grêmio e dirigentes estavam otimistas em contratá-lo. Houve até a instalação de caixas de som no Estádio Olímpico.

Só que mais uma vez, em uma espécie de leilão que também envolveu o Palmeiras, o Flamengo fez a proposta mais alta e levou o craque.

— Se brindou 10 vezes (a volta de Ronaldinho), e várias com a presença do Assis. O contrato era perto de R$ 2 milhões por mês — disse o então dirigente Cesar Cidade Dias, que liderou as negociações.

Reencontro

Mesmo com o clima hostil, Ronaldinho voltou a sorrir no Olímpico. Diego Vara / Agencia RBS

O reencontro de Ronaldinho com a torcida gremista ocorreu no Brasileirão de 2011. Sem surpresas, em um clima absolutamente hostil.

"Pilanta" e "Traíra" foram adjetivos mais leves utilizados pelos gremistas presentes no Olímpico.

Lotado, o Velho Casarão viu o Grêmio vencer por 4 a 2, de virada, em um jogo em que o resultado teve um sabor especial.