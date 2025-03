Veja o que esperar do confronto entre Atlântico e Corinthians pela final da Supercopa Gramado de Futsal

Luis Felipe Amorin / Supercopa Gramado, divulgação

A final da Supercopa Gramado de Futsal será disputada nesta sexta-feira (21), às 20h, entre Atlântico e Corinthians. No Ginásio Perinão, as duas equipes irão em busca de um título inédito. Em 2022, o Magnus foi campeão, enquanto o Joinville venceu nos dois anos seguintes.

Na primeira fase, as duas equipes empataram, na quarta e última rodada, por 2 a 2. Nas semifinais, ambas os clubes venceram por 4 a 3. O Galo bateu o Praia Clube, enquanto o Timão superou o Joinville.

Em 2022, os dois times decidiram a final da Liga Nacional de Futsal. Naquela oportunidade, o campeão foi o Corinthians.

As campanhas

Na primeira fase, o Atlântico terminou com a melhor campanha geral, somando oito pontos, no Grupo B. Em quatro jogos, foram duas vitórias e dois empates, marcando sete gols e sofrendo apenas três. A equipe encerrou a fase inicial com a melhor defesa.

Nas semifinais, a vitória por 4 a 3 diante do Praia Clube garantiu o clube na segunda final consecutiva.

Do lado dos paulistas, a classificação para as semifinais veio após quatro empates na primeira fase. O feito os credenciou como segundo colocado do Grupo A, com sete gols marcados e sete gols sofridos.

Na fase seguinte, o Corinthians superou o atual campeão Joinville por 4 a 3 e garantiu a vaga na final.

Os destaques

Após cinco jogos disputados na Supercopa Gramado, ambas as equipes têm motivos para comemorar no que diz respeito ao desempenho dos jogadores. Do lado do time gaúcho, os alas Richard e William Bolt, campeões da Copa Intercontinental com a seleção brasileira neste mês, seguem como as principais lideranças técnicas.

Contudo, o goleiro Alê Falcone também vem fazendo boas atuações. Além do desempenho impedindo gols adversários, ele marcou duas vezes, incluindo um gol na semifinal. O time do técnico Paulinho Sananduva ainda conta com PL e Elenilson, ambos autores de dois gols.

Quanto ao Corinthians, o artilheiro é o pivô Deives, autor de um dos gols nas semifinais. O técnico Fernando Malafaia, vice-campeão nacional com a Assoeva em 2017, ainda conta com o bom desempenho dos alas Maicon e Igor Carioca. Os dois marcaram dois gols na competição.

Um novo encontro

Em 2022, Atlântico foi superado nos dois jogos da final da LNF e ficou com o vice-campeonato. Jefferson Botega / Agencia RBS

Anualmente, Atlântico e Corinthians se encontram em jogos de diferentes competições. No entanto, o principal enfrentamento entre os dois lados foi em 2022, quando protagonizaram a final da Liga Nacional de Futsal.

O Corinthians venceu o primeiro jogo por 6 a 2 e o segundo por 5 a 1. Dos remanescentes daquela final, os paulistas seguem com Deives e com o fixo Lucas Martins. Do lado do Atlântico, apenas o fixo Erick continua no grupo.

Final da Supercopa Gramado de Futsal 2025

Sexta-feira (21) - Atlântico x Corinthians, às 20h, no Ginásio Perinão

