Atlântico e Corinthians decidem a Supercopa Gramado nesta sexta; veja onde assistir

Atlântico e Corinthians se enfrentam pela decisão da Supercopa Gramado de Futsal , nesta sexta-feira (21), às 20h, no Ginásio Perinão, na Terra das Hortênsias. Na primeira fase, as equipes empataram em 2 a 2 pela quarta rodada.

O Galo terminou com a primeira colocação do Grupo B, com oito pontos, e fez a melhor campanha da primeira fase. Nas semifinais, bateu o Praia Clube por 4 a 3.