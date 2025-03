Atlântico vence o Praia Clube e vai à final da Supercopa Gramado

Equipe se enfrentaram no Ginásio Perinão.

O Atlântico está na final da Supercopa Gramado de Futsal . A vaga para a grande decisão foi confirmada na noite desta quarta-feira (19), ao vencer o Praia Clube por 4 a 3 , no Ginásio Perinão, em Gramado.

O adversário do Galo na finalíssima será o Corinthians, que eliminou o Joinville na outra semifinal . A decisão acontece nesta sexta-feira (21), às 20h.

O título desta edição será inédito . Em 2022, o Magnus ficou com o troféu. Nos anos seguintes, o Joinville sagrou-se campeão e conquistou o bicampeonato.

O jogo

A primeira etapa iniciou faltosa, mas o Atlântico soube aproveitar e envolver o adversário no jogo. Com isso, o Galo começou a chegar com mais perigo e logo abriu o placar. Aos 7min57s, William recebeu a bola após jogada ensaia e finalizou cruzado para fazer 1 a 0.