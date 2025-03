Atlântico vence Praia Clube e é o segundo finalista da Supercopa Gramado de Futsal

Gaúchos encaram os mineiros às 21h. Arte GZH

O Atlântico venceu o Praia Clube (MG) por 4 a 3 e garantiu classificação para a grande final da Supercopa Gramado 2025. Todos os jogos do torneio estão sendo disputados no Ginásio Perinão, em Gramado, com transmissão de GZH.

A Supercopa Gramado de Futsal

Na primeira fase, os times da Liga Nacional de Futsal, que tem início em abril, foram divididos em dois grupos com quatro equipes. Neles, os oito clubes integrantes enfrentaram as equipes da chaves distinta.

No Grupo A, classificaram-se Joinville e Corinthians, enquanto no Grupo B avançaram Atlântico e Praia Clube. Agora, os quatro buscam duas vagas na grande final do torneio, agendada para a próxima sexta-feira (21), às 20h.

Confira abaixo todos os resultados da primeira fase:

Tabela Supercopa 2025

1ª rodada

:: 14/3 (sexta-feira)

14h - Minas 3 x 3 Jaraguá

16h - ACBF 2 x 2 Praia Clube

19h - Joinville 1 x 1 Atlântico

21h - Magnus 3 x 3 Corinthians

2ª rodada

:: 15/3 (sábado)

11h - Minas 0 x 2 Atlântico

13h30min - Joinville 4 x 3 Jaraguá

19h - Praia Clube 1 x 1 Corinthians

21h - Magnus 3 x 0 ACBF

3ª rodada

:: 16/3 (domingo)

11h - Praia Clube 2 x 1 Joinville

13h30min - Atlântico 2 x 0 ACBF

19h - Minas 2 x 6 Magnus

21h - Jaraguá 1 x 1 Corinthians

4ª rodada

:: 17/3 (segunda-feira)

14h - Praia Clube 6 x 5 Minas

16h - Corinthians 1 x 1 Atlântico

19h - Magnus 2 x 4 Joinville

21h - ACBF 3x3 Jaraguá

Semifinais

:: 19/3 (quarta-feira)

19h - Joinville 3 x 4 Corinthians

21h - Atlântico 4 x 3 Praia Clube

Final

21/3 (sexta-feira), 20h

Corinthians x Atlântico

Histórico da Competição

A primeira edição da Supercopa Gramado foi disputada em 2022 e contou com seis times. Na ocasião, o Magnus (SP) goleou a ACBF por 4 a 0 na final e garantiu o título.

No ano seguinte, já com oito equipes, o Joinville (SC) conquistou o troféu após vencer o Atlântico por 4 a 2. O time catarinense também foi o campeão em 2024, quando bateu o Praia Clube (MG) por 6 a 3.