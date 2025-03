Rival do Grêmio na estreia da Sul-Americana mudou a vida de Villasanti; entenda

Villa soma 18 jogos e quatro gols pela equipe que vestiu a camisa em 2018. @SpLuquenOficial / X, Reprodução

Mathías Villasanti se encontrará com seu passado na estreia do Grêmio na Sul-Americana. Foi no Sportivo Luqueño que ele engrenou sua carreira, em 2018, aos 21 anos.

O camisa 20 do Tricolor recém havia voltado de empréstimo de uma temporada ao pequeno Temperley, que disputava a primeira divisão argentina. Tinha no currículo a seleção sub-20 paraguaia, mas acabou fora dos planos de Luis Zubeldia, hoje técnico do São Paulo.

Aos 21 anos, Villa queria jogar e aceitou sem pensar duas vezes o convite do técnico Gustavo Florentín, de passagem pelo Sport entre 2021 e 2022. Seria um ano de empréstimo, mas ficou seis meses: 18 jogos e quatro gols.

Os números motivaram o Cerro a acionar a cláusula de retorno, a pedido do técnico espanhol Fernando Jubero. A partir daí, Villasanti decolou. Virou titular e referência do time. Esteve no Pré-Olímpico, em 2020, na Copa América de 2021 e acabou vendido ao Grêmio em agosto daquele ano.