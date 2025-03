Quatro clubes seguem na briga pelo título da Supercopa Gramado de Futsal; veja o que esperar dos confrontos

Jogos das semifinais serão disputados nesta quarta (19), enquanto a final ocorrerá na sexta (21). Edson Castro / Atlântico, divulgação

A primeira fase da Supercopa Gramado chegou ao fim. Foram 16 jogos na primeira fase, que estava dividida em dois grupos de quatro equipes, todas integrantes da Liga Nacional de Futsal.

Nesta quarta-feira (19), serão disputadas as semifinais. Às 19h, o Joinville enfrenta o Corinthians, enquanto Atlântico e Praia Clube jogam às 21h. Todos os jogos da competição são disputados no Ginásio Perinão, em Gramado, e contam com transmissão em imagens de GZH.

Joinville

Atual bicampeão da Supercopa Gramado, Joinville vem de conquista da Supercopa do Brasil, neste ano. Luis Felipe Amorin / Supercopa Gramado, divulgação

Líder do Grupo A, com sete pontos, o time catarinense é o atual bicampeão da competição e venceu a Supercopa do Brasil, em março deste ano.

Na Supercopa Gramado 2025, o time tem duas vitórias, uma derrota e um empate. Marcou 10 gols e sofreu oito.

Mesmo com os desfalques do pivô Eder Lima, do fixo Henrique e do ala Neto, o time do técnico Herick Pereira confirmou o favoritismo no grupo e terminou com a primeira posição. No jogo contra o Jaraguá, o ala Robinho também deixou a quadra lesionado.

Entre os destaques do time na primeira fase, Farias, Robinho e Kevin balançaram as redes duas vezes, cada um. Em 2024, os catarinenses foram eliminados nas quartas de final da Liga Nacional de Futsal.

Confira os jogos do Joinville na primeira fase

Joinville 1 x 1 Atlântico

Joinville 4 x 3 Jaraguá

Praia Clube 2 x 1 Joinville

Magnus 2 x 4 Joinville

Corinthians

Timão avançou às semifinais mesmo sem vencer na competição. Luis Felipe Amorin / Supercopa Gramado, divulgação

O time paulista ficou com a segunda colocação do Grupo A, após quatro empates, somando quatro pontos. Na primeira fase, marcou sete gols e sofreu sete.

O ala Maicon marcou duas vezes no campeonato, assim como o pivô Deives, natural de São Leopoldo. O gaúcho foi campeão da Libertadores com a ACBF, em 2017, e está no clube paulista desde 2018.

A Supercopa Gramado é a primeira competição do time, neste ano. Em 2024, a equipe foi eliminada nas oitavas de final da Liga Nacional pelo campeão Jaraguá.

Confira os jogos do Corinthians na primeira fase

Magnus 3 x 3 Corinthians

Praia Clube 1 x 1 Corinthians

Corinthians 1 x 1 Jaraguá

Corinthians 2 x 2 Atlântico

Atlântico

Galo foi a melhor equipe da primeira fase e vai em busca do título inédito. Edson Castro / Atlântico, divulgação

Único gaúcho que segue na competição, o Atlântico vai em busca de um título inédito. Em 2024, foi vice-campeão e perdeu a final para o Joinville.

Na primeira fase, o clube quase foi eliminado, mas buscou o empate diante do Corinthians e terminou com a primeira posição do Grupo B, além da melhor campanha geral, com oito pontos.

Na primeira fase, além dos alas Richard e William Bolt, ambos com passagens recente pela seleção brasileira, o técnico Paulinho Sananduva contou com bom desempenho de Elenilson e PL, que marcaram duas vezes. Outro destaque foi o goleiro Ale Falcone, que balançou as redes uma vez e sofreu apenas três gols em quatro jogos, o que coloca o time de Erechim como a melhor defesa do campeonato.

Em 2025, o Atlântico foi vice-campeão da Supercopa do Brasil. No ano passado, caiu nas oitavas de final para o Santo André, na Liga Nacional de Futsal.

Confira os jogos do Atlântico na primeira fase

Joinville 1 x 1 Atlântico

Minas 0 x 2 Atlântico

Atlântico 2 x 0 ACBF

Corinthians 2 x 2 Atlântico

Praia Clube

Atual vice-campeão da Liga Nacional de Futsal, Praia Clube também ficou em segundo lugar na Supercopa Gramado do ano passado. Luis Felipe Amorin / Supercopa Gramado, divulgação

A equipe mineira terminou a primeira fase na segunda posição do Grupo B, com oito pontos. Em quatro jogos, foram 11 gols marcados e nove sofridos. O time tem o segundo melhor ataque, perdendo apenas para o Magnus, que marcou 14 gols, mas já foi eliminado.

O principal destaque até o momento é o pivô Fabinho, que marcou quatro gols e é o artilheiro da Supercopa Gramado. O ala Ernandes, que já fez três gols, é outra alternativa de gols para o técnico Alemão.

Em 2024, o Praia Clube foi vice-campeão da Liga Nacional e perdeu a decisão para o Jaraguá. Neste ano, a Supercopa Gramado é o primeiro desafio nas quadras.

Confira os jogos do Praia Clube na primeira fase

ACBF 2 x 2 Praia Clube

Praia Clube 1 x 1 Corinthians

Praia Clube 2 x 1 Joinville

Praia Clube 6 x 5 Minas

Próximos jogos da Supercopa Gramado de Futsal

Semifinais

:: 19/3 (quarta-feira)

Joinville x Corinthians (19h)

Atlântico x Praia Clube (21h)

Final