"Se teve uma equipe que procurou o gol o tempo todo, sempre foi o Atlântico", diz Paulinho Sananduva após título da Supercopa Gramado

Treinador exaltou o empenho do grupo de jogadores e celebrou a conquista inédita.

O Atlântico venceu a Supercopa Gramado de Futsal. Em jogo disputado na noite desta sexta-feira (21), o Galo bateu o Corinthians por 2 a 1 e conquistou o título inédito, no Ginásio do Perinão, em Gramado.

Na primeira etapa, o goleiro Ryan abriu o placar faltando 20 segundos para o término. No segundo tempo, aos nove minutos, Elenilson ampliou. O Corinthians ainda descontou, quatro minutos depois com Deives .

Após o término da partida, o técnico Paulinho Sananduva destacou a atuação do clube de Erechim. Além disso, elogiou os atletas por terem aguentado a sequência de jogos em poucos dias.

— Era um título que nós não tínhamos. Então, os atletas estão de parabéns. Seis jogos em oito dias é um destaque. Foi no cansaço, na superação, na entrega, porque a gente trabalha nesse sentido — disse o treinador.

Sananduva, que está no Galo desde 2023, elogiou o desempenho do Timão no campeonato. Contudo, disse que o Atlântico foi o time que mais mereceu a vitória e que se comportou de uma maneira mais ofensiva durante o duelo.