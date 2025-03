Alemanha, Portugal, Espanha e França garantem vaga nas semifinais da Liga das Nações

Alemanha eliminou a Itália e enfrentará Portugal na semifinal. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Neste domingo (23) foram conhecidas as quatro seleções classificadas para o "final four" da Liga das Nações. A semifinal da competição terá Alemanha, Portugal, Espanha e França. A disputa por um lugar na final será na próxima Data-Fifa, em junho.

A Alemanha foi a única que garantiu lugar na próxima fase sem precisar da prorrogação. Após vencer em Milão por 2 a 1, a "Die Mannschaft" quase complicou o que estava fácil. Em Dortmund, o time de Julian Nagelsmann abriu 3 a 0, com gols de Kimmich, Musiala e Kleindienst nos 45 minutos iniciais. O segundo gol, inclusive, proveniente de uma falha grotesca da defesa italiana. Mas no segundo tempo, viu a "Azzurra" reagir e buscar o 3 a 3, com Kean e Raspadori (duas vezes). No agregado: 5 a 4 para a Alemanha, que enfrentará Portugal.

A seleção de Cristiano Ronaldo levou o torcedor de Lisboa à loucura. Após perder no jogo de ida por 1 a 0 fora de casa, a vaga portuguesa veio após vitória no tempo normal (3 a 2) - e na prorrogação sobre a Dinamarca (5 a 2). Francisco Trincão, que marcou dois gols, e o próprio CR7 que, mesmo perdendo um pênalti, deixou sua marca, foram os destaques da equipe lusitana. No agregado: 5 a 3 para Portugal.

A outra semifinal foi definida após dois confrontos que já protagonizaram decisões de Copa do Mundo. Em um duelo que reeditou a final do Mundial de 2010, Espanha e Holanda fizeram um confronto igual - e decidido nas penalidades. No tempo normal, empate em 3 a 3 com destaque para Mikel Oyarzabal e Yamal, que deixaram suas marcas; Memphis Depay, do Corinthians, chegou a anotar o seu gol no tempo normal. Já nas penalidades, a vitória foi da "La Roja", por 5 a 4, e mais uma vez o gostinho holandês de quero mais.

A França foi a última classificada. Devolveu o 2 a 0 na Croácia, revertendo a desvantagem da primeira partida. Na prorrogação, a igualdade forçou uma decisão nas penalidades. Melhor para os franceses, que aplicaram 5 a 4, neste duelo que também teve gostinho de "reedição" de final de Copa do Mundo.

Semifinais em solo alemão

O "Final Four" será disputado em junho, na Alemanha. A seleção anfitriã jogará contra Portugal em Munique - e se avançar à final disputará o duelo decisivo também na casa do Bayern. O confronto entre Espanha e França será em Sttuttgart.

4 de junho

- Alemanha x Portugal

5 de junho

- Espanha x França