Inter almeja recuperação fora de casa pelo Brasileirão Feminino 

Inter já viajou para o interior de São Paulo, onde jogará contra o Bragantino. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas terão mais um desafio pela frente na Série A-1 do Brasileirão Feminino. O Inter voltará a campo nesta quarta-feira (26), às 17h, contra o Bragantino. A primeira partida como visitante será no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo.

O time de Jorge Barcellos lutará pela reabilitação no campeonato nacional após a derrota, de virada, para o Bahia logo na estreia. Para isso, pode contar com dois "reforços": a zagueira Fefa Lacoste e a volante Gabi Morais foram preservadas do último jogo por desconfortos musculares. Há expectativa de que ambas voltem a ficar à disposição.

— Sabemos que temos o controle do trabalho para poder utilizar algumas meninas que ficaram fora (do jogo contra o Bahia) também, que têm condições para chegar dentro do jogo e mudá-lo. Tem algumas meninas descansadas que podem suprir essa questão e manter o nível que a gente pensa que o clube deve ter — afirmou o técnico Jorge Barcellos após a última partida.

Outra dúvida entre as titulares é a goleira. Mayara foi a escolhida diante do Bahia. No entanto, o treinador colorado afirma que a disputa ainda está aberta, com Mari Ribeiro e Tainá.

— A May, no ano passado, estava em uma crescente muito grande e acabamos escolhendo ela por conta da experiência também, mas a gente vai pensar em, quem sabe, ou manter a Mayara ou então colocar a Tainá ou até a Mariana, que também estão num momento muito bom — enfatizou Barcellos.

Adversário colorado

Pela frente, o Inter terá um adversário que surpreendeu na última edição do Brasileirão Feminino. Recém chegado à elite, o Bragantino conseguiu classificar-se às quartas em 2024 — foi eliminado pelas campeãs, as Brabas do Corinthians.

Neste ano, as Bragantinas estrearam com empate diante do Palmeiras, atual campeão paulista. A igualdade sem gols ocorreu na Arena Barueri, casa das Palestrinas.

Agora, como trunfo para somar pontos diante do Inter, o time de Humberto Simão terá como um dos destaques a meia Jane Tavares, de 32 anos. Ex-Grêmio, ela chegou à equipe paulista na última temporada e acumulou dois gols e três assistências em 2024.

Próximo desafio

Após duelar com o Bragantino, o Inter terá apenas mais um desafio antes da data Fifa. Em 31 de março, as Gurias Coloradas receberão o Sport no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

Com a meta de voltar a sonhar com o título, o time de Jorge Barcellos terá os dois próximos jogos para reagir. Duas vitórias colocarão a equipe gaúcha na parte de cima da tabela, assim como em 2022.