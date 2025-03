Inter tem dúvida no gol para a próxima rodada do Brasileirão Feminino

O Inter tem ao menos uma dúvida para a próxima rodada do Brasileirão Feminino . O técnico Jorge Barcellos deixou em aberto a possibilidade de mudar a goleira para o jogo contra o Bragantino, na quarta-feira (26), às 17h, no Estádio Gabriel Marques da Silva.

Na última temporada, Tainá assumiu a titularidade do Inter após a lesão e as falhas da goleira Bárbara . A jovem de 22 anos disputou 12 jogos e sofreu sete gols.

A dúvida foi instaurada ainda em 2024. À época, Mayara foi destaque na classificação do Inter à final do Gauchão.

Indefinição

Naquele momento, porém, Tainá foi mantida entre as 11 para as decisões do Estadual. Para esta temporada, no entanto, o Inter abriu o ano com uma nova titular.