Bragantino x Inter: tudo sobre o jogo da 2ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Bragantino na próxima quarta-feira (26), às 17h, no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. O duelo é válido pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Bragantino x Inter

Bragantino: Thalya; Carol Tavares, Géssica, Stella e Tamires; Débora (Laura Valverde), Lelê, Brenda Pinheiro e Jane Tavares; Thayslane e Paulina. Técnico: Humberto Simão.

Inter: Mayara (Tainá); Lorranny, Bruna Benites (Fefa Lacoste), Leticia Debiasi e Katrine; Capelinha (Gabi Morais), Marzia, Julia Bianchi e Rafa Mineira; Belén Aquino e Anny Marabá. Técnico: Jorge Barcellos.

Arbitragem para Bragantino x Inter

Thayslane de Melo Costa (SE), auxiliada por Juliana Vicentin Esteves (SP) e Leandra Aires Cossette (SP).

Onde assistir a Bragantino x Inter

O Bragantino está aguardando a autorização da CBF para anunciar a transmissão do jogo em seu canal no Youtube.

Como chegam Bragantino x Inter

Bragantino

As Bragantinas estrearam com empate sem gols diante do Palmeiras, atuando fora de casa. O resultado deixa o time, momentaneamente, na oitava colocação.

Na equipe de Humberto Simão, destaque para um nome conhecido no futebol gaúcho: a meia Jane Tavares, ex-Grêmio. Em 44 jogos, foram 13 gols e quatro assistências pelo Tricolor. Ela jogou no RS em 2020 e 2021.

Inter

As Gurias Coloradas tropeçaram na largada do Brasileirão. Após sair vencendo, o Inter perdeu para o Bahia por 3 a 2 no Sesc Protásio Alves. Com isso, estão momentaneamente na nona posição.

Para o jogo diante do Bragantino, há chance de Jorge Barcellos ter os retornos da zagueira Fefa Lacoste e da volante Gabi Morais. As duas foram vetadas do último jogo por desconforto muscular.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice do Brasileirão deste ano disputarão a competição continental na temporada subsequente.