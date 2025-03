Inter sai na frente, mas perde para o Bahia na abertura do Brasileirão Feminino

Inter, de Katrine, saiu sem pontos da primeira rodada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas sentiram o amargo gosto da derrota na abertura do Brasileirão Feminino. Após sair na frente, com Belén Aquino, e ver o Bahia ter uma a menos, depois da expulsão de Mila Santos, o Inter perdeu por 3 a 2 para as Mulheres de Aço.

O outro gol colorado foi de Paola. Enquanto o Bahia construiu a vitória com Kaiuska, Mila Santos e Ellen balançando as redes no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre, neste sábado (22).

Agora, o Inter se prepara para enfrentar o Bragantino na próxima quarta-feira (26), às 17h, fora de casa. O duelo será no Gabriel Marques Silva, em Santana de Parnaíba.

Formação colorada

O técnico Jorge Barcellos promoveu as estreias de quatro atletas ao time titular do Inter. A zagueira Leticia Debiasi foi a companheira de Bruna Benites. Nas laterais, Katrine permaneceu na esquerda e Lorranny assumiu a direita, após a saída de Tamara Bolt. A defesa também teve uma novidade no gol, com May retomando a posição e Tainá ficando como opção no banco.

Leia Mais Três atletas que podem se destacar pelo Inter no Brasileirão Feminino

O meio de campo teve outras duas estreantes: Julia Bianchi e Rafa Mineira iniciaram o jogo, junto das remanescentes Capelinha e Marzia.

No ataque, a uruguaia Belén Aquino ganhou a companhia da centroavante Anny Marabá, contratada para assumir a vaga de Priscila nesta temporada.

História do jogo

Belén Aquino abriu o placar para o Inter no primeiro tempo. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter já iniciou o jogo envolvendo o Bahia e pressionando a defesa adversária em busca do primeiro gol. Logo aos 3 minutos, Anny Marabá se livrou da marcação, viu Belén Aquino sozinha pela esquerda e serviu a uruguaia, que finalizou por cima do gol.

O time colorado insistiu, e teve nova oportunidade pelo alto, aos 10. Após cobrança de escanteio de Julia Bianchi, Lorranny venceu na altura, mas cabeceou para fora.

O Bahia conseguiu responder cinco minutos depois. Suelen arriscou, após sobra de bola na entrada da área, porém também errou a pontaria e mandou muito longe do gol.

Mas foi aos 18 que o placar se alterou. Após passe de Rafa Mineira, Belén Aquino recebeu na pequena área e mandou de pé direito no cantinho da goleira Yanne, que nada pode fazer.

O Bahia tentou a resposta rápida aos 20, quando exigiu a primeira defesa da goleira May. Após finalização de Dan, a defensora colorada deu um tapa na bola para afastar o perigo.

Leia Mais Inter assina contrato profissional com promessa da base feminina

O ritmo do jogo foi diminuindo, mesmo assim o Inter seguia construindo as melhores oportunidades. Aos 30, Anny Marabá tentou bater de cavadinha, mas a bola subiu demais e sequer assustou a defesa baiana. Depois, aos 36, foi a vez de Leticia Debiasi cabecear nas mãos de Yanne, após cruzamento de Belén Aquino.

A última oportunidade colorada no primeiro tempo veio com outra recém contratada. Aos 47, Rafa Mineira chutou colocado, mas a goleira do Bahia conseguiu impedir o segundo do Inter.

Reta final

Inter voltou para o segundo tempo com a vantagem, mas não conseguiu segurar o resultado. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Bahia voltou com mudanças, e foi dos pés de uma atleta do banco do reservas que conseguiu deixar tudo igual. Kaiuska, que acabara de entrar no lugar de Cássia, pegou a sobra na entrada da área e fez um golaço, logo aos 2 minutos.

O Inter tentou a resposta aos 5, após bola enfiada por Marzia para que Anny Marabá vencesse a defesa e buscasse a finalização, mas mandasse nas mãos de Yanne.

As Mulheres de Aço voltaram para o jogo com outra postura, e conseguiram virar o placar aos 13 minutos. Após falta cobrada por Suelen, Mayara defendeu parcialmente. A sobra ficou nos pés de Vilma, para mais uma grande defesa da goleira colorada. Só que, na sequência do lance, a bola foi cruzada para que Mila Santos cabeceasse para as redes.

Aos 22, o Bahia ficou com uma a menos. Após falta na atacante Paola, Mila Santos recebeu o segundo amarelo e foi expulsa.

E foi com uma jogada de Paola que o Inter quase igualou o resultado, aos 29. Após cruzamento da atleta que chegou vinda do Santos, Julieta Morales cabeceou muito perto da trave.

O Inter insistia, e aos 32 teve mais uma boa chance. Rafa Mineira recebeu passe de Belén Aquino na entrada da área e finalizou de pé esquerdo, exigindo grande defesa de Yanne, com as mãos trocadas.

Mas foi Paola quem igualou tudo para as Gurias Coloradas. Dois minutos depois, a bola foi lançada por Julia Bianchi do setor defensivo, e chegou nos pés de Paola, pela ponta direita. A nova jogadora do Inter invadiu a grande área e fez um golaço, sem qualquer chance para Yanne.

Aos 43, o Inter reclamou de pênalti. Após dividida com Belén Aquino, a bola bateu no braço direito de Camila Barbosa dentro da área. A arbitragem, porém, mandou seguir.

As Gurias Coloradas pressionaram, aproveitando-se da vantagem numérica, mas não conseguiam balançar as redes. O Bahia, por sua vez, não desperdiçou.

Quando o relógio marcara 51 minutos, Capelinha e Bruna Benites se atrapalharam na área, e a bola sobrou para Ellen que, de pé direito, venceu a goleira Mayara e garantiu os três pontos para as Mulheres de Aço.

Brasileirão Feminino — 1ª rodada — 22/3/2025

Inter (2)

Mayara; Lorranny (Julieta Morales, 21'/2ºT), Bruna Benites, Leticia Debiasi e Katrine (Eskerdinha, 43'/2ºT); Capelinha, Marzia, Julia Bianchi e Rafa Mineira; Belén Aquino e Anny Marabá (Paola, 11'/2ºT). Técnico: Jorge Barcellos.

Bahia (3)

Yanne; Dan (Camila Barbosa, 29'/2ºT), Ayla, Tchula e Mila Santos; Suelen, Ju Oliveira, Luana (Ângela, 41'/1ºT) e Mari Pires (Ellen, 21'/2ºT); Vilma (Gica, 21'/2ºT) e Cássia (Kaiuska, INT). Técnico: Felipe Freitas.