Claro fora do ar? Usuários relatam instabilidade no sinal de internet nesta segunda-feira

Clientes da Claro relatam instabilidade do serviço de internet da operadora na manhã desta segunda-feira (24). Os usuários dizem que não há sinal em seus celulares.

Especializado no monitoramento de serviço online, nas últimas 24 horas o site Downdetector registrou 1.739 reclamações sobre a instabilidade. O pico foi registrado às 8h17min.

Alguns usuários notaram que o serviço voltou a funcionar por volta das 9h30min, mas ainda há clientes que seguem sem sinal conforme relatos nas redes sociais (veja abaixo).

Houve queda de reclamações no Dowdetector, com 323 registros na atualização das 10h17min. Na atualização mais recente, às 12h57min, eram apenas 75 reclamações.

O site indica reclamações registradas em Porto Alegre, São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Curitiba (PR), Campinas (SP) e Londrina (PR).

A reportagem de Zero Hora entrou em contato com a Claro pela manhã, que afirmou estar verificando o problema com o setor técnico. Até as 13h, a operadora não havia dado retorno.

Reclamações nas redes sociais

Os clientes da operadora também utilizaram as redes sociais para reclamar sobre a instabilidade do serviço. Moradores de diferentes regiões do Brasil utilizaram o X (antigo Twitter) para publicar sobre o problema da operadora.

"Internet móvel da Claro caiu no Brasil todo. Que várzea!", expressou um cliente. "Hoje minha internet da Claro decidiu pegar só pros apps que ela quer", publicou outra. "Nada como começar a segunda-feira sem internet, graça a Claro. Segundou", afirmou mais uma.

"Tive que vir pra Porto Alegre igual faziam em 1980, sem internet nenhuma, tendo que pedir informação de que ônibus pegar pra chegar onde eu precisava, graças a Claro que tá sem serviço nenhum, e para piorar ainda comprei o pacote diário de internet deles achando que eu tava sem nada", escreveu um moradora da Região Metropolitana.

Impacto para clientes gaúchos

Moradores de diferentes regiões do Rio Grande do Sul relataram à reportagem de Zero Hora dificuldades com a instabilidade dos serviços de internet da Claro.

Em Alvorada, Ana Paula Pereira, que trabalha com higienização de estofados, registrou problemas na internet quando saiu para pegar o ônibus.

— Hoje (segunda), a partir das 7h, até umas 9h, a Claro não estava funcionando, eu sempre verifico onde o ônibus está pelo aplicativo e a internet não funcionava, até achei que era problema no meu telefone. Liguei, desliguei várias vezes, não funcionou, cheguei no serviço, liguei o Wi-Fi e está funcionando direitinho — constatou.

Por volta das 11h20min, a funcionária pública aposentada Sônia Fonseca Cruz continuava enfrentando instabilidade na telefonia no bairro Hípica, em Porto Alegre.

— O problema da Claro não é só na internet. Estou com problemas para fazer e receber ligações há horas. Já fiz diversos protocolos e até agora nada ficou resolvido. A linha telefônica do celular oscilando muito — observou.

Transporte por aplicativo

A falta de internet da Claro pode estar impactando também outros serviços. Há relatos de dificuldades para utilizar transporte por aplicativo, já que motoristas que são clientes da operadora estão sem sinal. As tarifas estão dinâmicas.

O motorista de aplicativo Petterson Bonatto, de Cachoeirinha, enfrentou problemas para trabalhar em razão da interrupção da conexão.

— Desliguei o celular, reiniciei, nada de voltar o sinal. Não tinha jeito de trabalhar porque não conseguia ficar online. Lá pelas 10h, o sinal voltou, só que oscilando. Em alguns minutos estava ok, mas em seguida já não recebia mensagem, não conseguia acessar a internet de novo. Então isso afetou bastante o meu dia de trabalho — reclamou.

Em Pelotas, Luís Eduardo Casagrande também relatou prejuízo.

— Trabalho somente como Uber. Perdi a manhã de trabalho, pois não tinha internet da Claro. Eu trabalho das 7h às 10h e segunda-feira sempre é o melhor dia. Tentei acessar várias vezes e o aplicativo mandava eu procurar outro lugar para conectar na internet.

Procurada pela reportagem, a Uber Brasil informou em nota que "não há instabilidades" em sua plataforma. A empresa também explicou que os preços dinâmicos são resultado de um número maior de passageiros em proporção ao de motoristas em determinadas regiões.

"Quando a demanda por viagens em uma determinada área é maior do que o número de motoristas parceiros circulando na região naquele momento, o preço se torna dinâmico e o valor da viagem pode se tornar mais caro do que o habitual para aquele mesmo trecho", disse a empresa em nota.

Também questionada pela reportagem de Zero Hora, a 99 afirmou ter identificado um "comportamento de uso fora do padrão" em Porto Alegre durante a manhã. Conforme a nota enviada pela empresa, o problema já foi resolvido.

