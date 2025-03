Galaxy A56, A36, A26: Samsung anuncia novos modelos no Brasil; saiba preços e especificações

A Samsung lançou, na última quarta-feira (19), a nova geração da linha Galaxy A no Brasil. A empresa apresentou os novos Galaxy A26, A36 e A56 , que chegam ao mercado com recursos de inteligência artificial e seis anos de atualizações do sistema operacional Android.

A empresa aposta na chamada “Inteligência Absurda”, com ferramentas como Circule para pesquisar (Circle to Search) com o Google, removedor de objetos, remasterização de fotos e AI Select — recurso que estreou no Galaxy S25.