Grêmio x Ferroviária: tudo sobre o jogo da 2ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Gremistas enfrentam a Ferroviária na próxima quarta-feira (26), às 19h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. O duelo é válido pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Grêmio x Ferroviária

Grêmio: Raissa; Shashá, Brito (Karol Arcanjo), Mónica Ramos e Raissa Bahia; Bia Santos, Daniela Montoya e Camila Pini; Giovaninha, Maria Dias (Drika) e Yamila Rodríguez. Técnica: Thaissan Passos.

Ferroviária: Luciana; Kati, Luana, Andressa e Barrinha; Cris, Raquel e Micaelly; Darlene, Mariana Santos e Millene Fernandes. Técnica: Jéssica de Lima.

Leia Mais Em jogo com sete gols, Grêmio perde de virada para o Cruzeiro na abertura do Brasileirão Feminino

Arbitragem para Grêmio x Ferroviária

Charly Wendy Straub Deretti (SC), auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Artur Avelino Birk Preissler (RS).

Onde assistir a Grêmio x Ferroviária

O Sportv anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio x Ferroviária

Grêmio

As Gurias Gremistas iniciaram o Brasileirão Feminino com tropeço. Após sair na frente, o Tricolor perdeu para o Cruzeiro por 4 a 3, fora de casa. Com isso, o Grêmio está momentaneamente em 13º.

Agora, o time de Thaissan Passos terá três baixas para a próxima rodada: a zagueira Tayla e a lateral Dani Barão foram expulsas e terão de cumprir suspensão contra a Ferrinha. A lateral Katielle, substituída por protocolo de concussão, também estará de fora.

Ferroviária

As Guerreiras Grenás aplicaram a maior goleada da primeira rodada: 7 a 0 sobre o Sport, jogando em casa. O resultado deixa a Ferroviária, momentaneamente, na liderança da Série A-1.

O time de Jéssica de Lima conta com um nome que já destacou no RS: a atacante Millene Fernandes. Ex-Inter, ela marcou oito gols e concedeu uma assistência em 22 jogos pelo Colorado. Ela esteve no futebol gaúcho em 2022.

Ingressos para Grêmio x Ferroviária

O serviço de ingressos ainda não foi divulgado pelo Grêmio.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.