Em jogo com sete gols, Grêmio perde de virada para o Cruzeiro na abertura do Brasileirão Feminino 

Tayla, que abriu o placar para o Grêmio, acabou expulsa na etapa final. Rodrigo Fatturi / Grêmio, Divulgação

Três pênaltis, sete gols, "Lei da Ex" acionada duas vezes e duas expulsões. Assim foi o saldo da estreia de Grêmio e Cruzeiro no Brasileirão Feminino 2025, que terminou com vitória mineira de virada por 4 a 3.

Jogando fora de casa, no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), o Tricolor abriu 2 a 0 logo no primeiro tempo, com Tayla e Yamila Rodríguez.

Na etapa final, porém, cedeu o empate. A equipe ainda reagiu com Giovaninha, de pênalti, mas acabou sofrendo dois gols e terminou derrotada.

As Gurias Gremistas voltam a campo na quarta-feira (26). Em casa, em busca do primeiro triunfo na competição, contra a Ferroviária, uma das candidatas ao título.

O jogo

O Grêmio dominou as ações no primeiro tempo. O Cruzeiro, por sua vez, pouco fez, enfrentando dificuldades e pisando pouquíssimas vezes na área gremista.

Aos 25 minutos, em cobrança de escanteio, a capitã Tayla, de cabeça, abriu o placar para as Gurias Gremistas.

Depois, aos 47, Yamila Rodríguez recebeu cruzamento na medida de Rayssa Bahia e ampliou o placar: 2 a 0.

Reação mineira

Na etapa final, aos 13 minutos do segundo tempo, Gabi Soares descontou para o Cruzeiro. Na entrada da área, ela bateu cruzado e estufou as redes gremistas.

Na sequência, Dani Barão salvou o Grêmio: em cima da linha, a lateral afastou aquele que seria o gol de empate das Cabulosas, que fizeram boa jogada pelo lado direito de ataque.

A empolgação gremista caiu por terra aos 23, quando a árbitra Tainan Bordignon Somensi marcou pênalti após toque de mão de Tayla.

A capitã gremista recebeu o cartão amarelo no lance, e Byanca Brasil deixou tudo igual: 2 a 2.

Pouco tempo depois, Tayla recebeu o segundo cartão e foi expulsa ao cometer falta em Byanca Brasil.

Sequência de pênaltis

O Tricolor retomou a esperança quando Maria Dias caiu na área cruzeirense e a árbitra assinalou pênalti. Giovaninha recolocou o Grêmio à frente do placar.

Porém, a vantagem durou pouco. O Cruzeiro teve mais um pênalti, aos 38, convertido por Pri Back, ex-Grêmio.

Nos acréscimos, a lateral Gisseli, outra com passagem pelo Tricolor, recebeu de Gaby Soares, girou e bateu de canhota para sacramentar a derrota gremista.

Após o fim da partida, Dani Barão foi expulsa por reclamação.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.

Há, ainda, a possibilidade de abertura de mais uma vaga. Para isso, o campeão ou o vice do Brasileirão 2025 precisa conquistar a taça da Libertadores deste ano. Neste caso, o terceiro colocado também se garante na competição sul-americana de 2026.

