Meia do Grêmio avalia nível do Brasileirão Feminino e detalha meta: "Estar sempre lá em cima"

Camila Pini chegou ao Grêmio vinda do Fluminense.

A meia Camila Pini foi uma das atletas buscadas pelo Grêmio para a temporada de 2025. Com 34 anos, a experiente jogadora estava no Fluminense e, antes disso, também defendeu as cores de Athletico-PR, Real Brasília, Minas Brasília, Atlético-MG, entre outros.