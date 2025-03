Cruzeiro x Grêmio: tudo sobre o jogo da 1ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Gremistas enfrentam o Cruzeiro no próximo domingo (23), às 18h30min, no Castor Cifuentes, em Nova Lima. O duelo é válido pela primeira rodada do Brasileirão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Cruzeiro x Grêmio

Cruzeiro: Camila; Isabela, Isa Haas, Camila Ambrózio (Paloma Maciel) e Clara; Rebeca, Gisseli (Pri Back) e Lorena Bedoya; Byanca Brasil, Marília e Leticia. Técnico: Jonas Urias.

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Mónica Ramos e Raissa Bahia; Bia Santos (Jessica Peña) e Daniela Montoya; Camila Pini, Drika (Maria Dias) e Giovaninha; Yamila Rodríguez. Técnica: Thaissan Passos.

Arbitragem para Cruzeiro x Grêmio

Tainan Bordignon Somensi (SC), auxiliada por Suellen das Gracas Goncalves Silva (MG) e Juliana Nascimento da Silva (MG).

Onde assistir a Cruzeiro x Grêmio

A TV Brasil anuncia a transmissão, também é possível assistir online (clique aqui).

Como chegam Cruzeiro x Grêmio

Cruzeiro

A última competição disputada pelas Cabulosas foi a Supercopa Feminina. Em jogo repleto de polêmicas de arbitragem, as Cabulosas foram eliminadas pelo Corinthians, após derrota por 1 a 0.

Do último ano para este, o elenco cruzeirense passou por mudanças. A lateral-direita Isa Fernandes, as meio-campistas Luaninha, Rafa Andrade e Mari Pires e a atacante Carol Soares foram algumas das atletas que não permaneceram no clube.

Por outro lado, o Cruzeiro também foi ao mercado e buscou reposições. O destaque ficou por conta da zagueira Isa Haas, ex-Inter. Com 24 anos, ela se despediu das Gurias Coloradas com 161 jogos e 19 gols.

Grêmio

O último jogo das Gurias Gremistas também foi pela Supercopa Feminina. Na fase inicial, o Tricolor perdeu por 3 a 0 para o Corinthians e despediu-se do torneio.

Em relação ao elenco, também houve mudanças para esta temporada. São 11 reforços, 17 remanescentes e duas gurias da base promovidas ao principal.

Entre as chegadas, o destaque ficou por conta da colombiana Daniela Montoya, de 34 anos, que estava no Atlético Nacional. A experiente meio-campista também é figura recorrente nas convocações da seleção.

Além dela, Brenda Woch também chamou a atenção durante a janela de transferências. A atacante de 26 anos estava no Toluca-MEX, mas rompeu o LCA do joelho antes da Supercopa e ficará fora de toda a temporada.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.