Como foram as estreias do Grêmio no Brasileirão Feminino

Grêmio estreou em 2017 contra o Vitória-PE. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As Gurias Gremistas se preparam para estrear pela sétima vez no Brasileirão Feminino. O primeiro jogo da competição em 2025 será diante do Cruzeiro, no próximo domingo (23), às 18h30min, em Minas Gerais.

Esta será a terceira vez que o Grêmio iniciará a Série A-1 diante das Cabulosas. Até então, são dois empates conquistados. Coincidentemente, os dois duelos também ocorreram em Minas.

Desde a retomada do departamento, o Tricolor já disputou a competição em seis oportunidades. As melhores campanhas foram em 2020, 2021, 2022 e 2024, quando caiu nas quartas.

ZH relembra como foram as estreias do Tricolor. Até então, são 50% de aproveitamento na abertura da competição.

Karina Balestra marcou o gol do Grêmio na estreia de 2017. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A primeira partida do Grêmio após a retomada do departamento feminino terminou em vitória. Atuando no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Tricolor venceu o Vitória-PE por 1 a 0. O único gol foi de Karina Balestra, aos 48 minutos do segundo tempo.

Escalação do Grêmio: Renata; Fernanda (Julia Cipriani), Tchula, Ninja e Carol Gomes; Jaqueline, Shashá, Dani Magallon (Beta) e Caroline (Stefani Cabral); Karina Balestra e Carla Tatiane. Técnica: Patrícia Gusmão.

2020 - Grêmio 2x1 Minas Brasília

Ju Oliveira marcou os dois gols sobre o Minas Brasília. Fernando Alves / Grêmio/Divulgação

O primeiro Brasileirão A-1 após conquistar o acesso se iniciou com vitória. O Grêmio recebeu o Minas Brasília no Passo D'Areia e triunfou por 2 a 1, com dois gols de Juliana Oliveira. O rival descontou com Isa Amaral.

Escalação do Grêmio: Lorena; Isa Queiroz, Andressa Pereira, Ana Alice e Rebeca Adina; Kika Brandino, Pri Back, Sinara (Roberta Rosa) e Jane Tavares; Juliana Oliveira (Bruna Flôr) e Eudimilla (Karol Lins). Técnica: Patrícia Gusmão.

2021 - São Paulo 1x1 Grêmio

Grêmio empatou com o São Paulo em 1 a 1. Miguel Schincariol / São Paulo/Divulgação

O Grêmio abriu o Brasileirão 2021 com o empate em 1 a 1 diante do São Paulo. No Estádio Marcelo Portugal, em Cotia, o time paulista aproveitou-se de falha da goleira Raissa para abrir o placar, com gol de Carol. O Tricolor gaúcho igualou o resultado com Eudimilla, após boa jogada de Gisseli.

Escalação do Grêmio: Raissa; Sinara, Andreia Rosa, Andressa Pereira e Gisseli (Vitória Kaíssa); Mariza (Rafa Levis), Pri Back, Maiara (Janaína Queiroz) e Jane Tavares (Lais Estevam); Eudimilla (Gabizinha) e Nath Fabem. Técnica: Patrícia Gusmão.

2022 - Cruzeiro 0x0 Grêmio

Grêmio ficou no 0 a 0 com o Cruzeiro. (Morgana Schuh / Grêmio FBPA)

A estreia em 2022 foi na base da superação. Enfrentando um surto de covid-19 no elenco, o Grêmio viajou a Belo Horizonte com apenas 12 jogadoras relacionadas (sendo duas goleiras) e conseguiu segurar o empate sem gols com o Cruzeiro no Sesc das Alterosas.

A partida ainda ficou marcada por pênalti de Rafa Andrade defendido por Lorena, e pelas estreias da zagueira Mónica Ramos e da meio-campista Jessica Peña com a camisa do Grêmio.

Escalação do Grêmio: Lorena; Lais Giacomel, Tuani, Mónica Ramos e Luany; Pri Back, Jéssica Peña e Caty; Rafa Levis, Gabizinha e Dani Ortolan. Técnica: Patrícia Gusmão.

2023 - Cruzeiro 1x1 Grêmio

Grêmio empatou com o Cruzeiro em 1 a 1. Morgana Schuh / Grêmio/Divulgação

O ponto em Minas Gerais foi conquistado aos 45 minutos do segundo tempo. Após sair perdendo, com Byanca Brasil abrindo o placar para o Cruzeiro, o Grêmio igualou com Caty. O curioso é que os dois gols foram marcados em cobranças de pênaltis no Estádio Municipal Castor Cifuentes, em Nova Lima.

Escalação do Grêmio: Lorena; Tuani, Pati Maldaner e Mónica Ramos; Lais Giacomel, Jessica Peña (Lari Sanchez), Rafa Levis e Natane (Raissa Bahia); Caty, Shashá (Dani Ortolan) e Cássia (Stephanie Brito). Técnico: Felipe Endres.

2024 - Grêmio 0x3 Corinthians

Corinthians venceu o Grêmio por 3 a 0. Marcelo Oliveira / Staff Images/CBF

A única derrota em estreias foi na última temporada. Atuando no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Tricolor perdeu por 3 a 0 para o Corinthians. A partida ainda ficou marcada pela expulsão da zagueira Mónica Ramos, por tocar com a mão na bola dentro da área. No pênalti marcado, Millene Fernandes abriu o placar. A atacante voltou a balançar as redes, no segundo tempo, e Jheniffer também deixou o dela.

Escalação do Grêmio: Vivi; Dani Barão (Sinara), Tayla, Mónica Ramos e Giovaninha; Jessica Peña (Dayana Rodriguez), Rita Bove e Raquel Fernandes (Luana Spindler); Cássia, Caty (Raissa Bahia) e Rafa Levis (Joice). Técnica: Thaissan Passos.

Retrospecto do Grêmio em estreia na Série A-1

6 jogos

2 vitórias

3 empates

1 derrota

5 gols marcados

6 gols sofridos

50% de aproveitamento