Três perguntas para a goleira Raissa antes da estreia do Grêmio no Brasileirão Feminino

O Grêmio iniciará o Brasileirão Feminino 2025 jogando fora de casa. A estreia será contra o Cruzeiro, neste domingo (23), às 18h30min. O duelo será no Castor Cifuentes, em Nova Lima, Minas Gerais.

A partida deve ter a manutenção de algumas caras novas do elenco no time titular. Entre elas, a goleira Raissa, que retornou ao Grêmio nesta temporada. Com 34 anos, ela estava na Ferroviária.