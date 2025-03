Como chega o Cruzeiro, adversário do Grêmio na estreia do Brasileirão Feminino

Cabulosas se reforçaram para a temporada 2025. Gustavo Martins/ Cruzeiro / Divulgação

O Cruzeiro será o primeiro adversário do Grêmio no Brasileirão Feminino 2025. Os times duelam no próximo domingo (23), às 18h30min, no Castor Cifuentes, em Nova Lima.

Após a disputa da Supercopa Feminina, as Gurias Gremistas se deparam com um time que também esteve em campo na competição que abriu o calendário. Coincidentemente, gaúchas e mineiras foram eliminadas pelo Corinthians.

Leia Mais Grêmio não perde para o Cruzeiro há cinco temporadas no feminino; veja o retrospecto

Agora, Cruzeiro e Grêmio voltam suas atenções para a Série A-1. O adversário tricolor chegou às quartas de final na última temporada, quando acabou tropeçando para o Palmeiras. Ao todo, as Cabulosas acumularam sete vitórias, quatro empates e seis derrotas. Além de 33 gols marcados e 21 sofridos.

Elenco das Cabulosas

Isa Haas foi um dos destaques da janela de transferências do Cruzeiro. Gustavo Martins/ Cruzeiro / Divulgação

Do último ano para este, o elenco cruzeirense passou por mudanças. A lateral-direita Isa Fernandes, as meio-campistas Luaninha, Rafa Andrade e Mari Pires e a atacante Carol Soares foram algumas das atletas que não permaneceram no clube.

Por outro lado, o Cruzeiro também foi ao mercado e buscou reposições. O destaque ficou por conta da zagueira Isa Haas, ex-Inter. Com 24 anos, ela se despediu das Gurias Coloradas com 161 jogos e 19 gols.

Além dela, as Cabulosas também contrataram: a goleira Leilane (Ferroviária), a zagueira Layza (Atlético-MG), as laterais Isabela (Corinthians) e Letícia Alves (São Paulo), as meio-campistas Lorena Bedoya (Real Brasília), Lady Andrade (PAOK, da Grécia), Zóio (Inter), Pri Back (Grêmio) e Gaby Rodriguez (América de Cali, da Colômbia), e as atacantes Patricia Sochor (Ferroviária), Gisseli (Flamengo) e Letícia Ferreira (Palmeiras).

O elenco ainda conta com outro nome muito conhecido no RS: a atacante Byanca Brasil, de 29 anos. A jogadora defendeu o clube colorado em 2017 e 2020. Foram 23 jogos e 18 gols com a camisa do Inter, que a deixam no top 10 de maiores artilheiras do time.

Desempenho recente

A última competição disputada pelo Cruzeiro foi a Supercopa Feminina. Em jogo repleto de polêmicas de arbitragem, as Cabulosas foram eliminadas pelo Corinthians. O duelo de semifinal teve vitória das Brabas, por 1 a 0.

Antes, nas quartas, o Cruzeiro havia eliminado o Bahia também com um triunfo simples. O gol, naquele momento, foi da estreante Letícia Ferreira.

Elenco do Cruzeiro

Goleiras: Taty Amaro, Camila Rodrigues e Leilane

Taty Amaro, Camila Rodrigues e Leilane Zagueiras: Camila Ambrózio, Vitória Calhau, Isa Haas, Layza

Camila Ambrózio, Vitória Calhau, Isa Haas, Layza Laterais: Limpia Fretes, Isabela, Gio Oliveira, Clara e Leticia Alves

Limpia Fretes, Isabela, Gio Oliveira, Clara e Leticia Alves Meio-campistas: Rebeca, Zóio, Lorena Bedoya, Paloma Maciel, Gabriela Rodrigues, Sochor, Gaby Soares e Pri Back

Rebeca, Zóio, Lorena Bedoya, Paloma Maciel, Gabriela Rodrigues, Sochor, Gaby Soares e Pri Back Atacantes: Byanca Brasil, Vanessinha, Marília, Lady Andrade, Gisseli, Leticia Ferreira, Fabiola Sandoval e Miriã

Jogos do Cruzeiro contra os gaúchos

1ª rodada

23/3, 18h30min - Cruzeiro x Grêmio (Castor Cifuentes)

4ª rodada

12/04, 15h - Cruzeiro x Juventude (Arena Gregorão)

5ª rodada