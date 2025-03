Juventude realiza partida histórica diante do América-MG pelo Brasileirão Feminino 

Juventude conquistou o acesso na última temporada. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

As Gurias Jaconeras disputarão a partida mais importa de sua história neste sábado (22), às 16h. Pela primeira vez, o time alviverde estará em campo pela primeira divisão do Brasileirão Feminino. O adversário será o América-MG, time que pode servir de inspiração para o Juventude.

Em 2024, as Spartanas voltaram a disputar a Série A-1, e surpreenderam. No primeiro ano, o clube mineiro sequer brigou pelo rebaixamento, e chegou até a ter chances de avançar às oitavas.

É este o objetivo do Juventude neste ano. Após conquistar o acesso no ano passado, o Alviverde terá como meta principal a permanência na elite do Brasileirão.

— Estamos fazendo uma boa preparação, com grandes amistosos. Vamos em busca da permanência na Série A e quem sabe tentar beliscar uma classificação — afirma a meia Flávia Pissaia.

A meio-campista foi uma das 19 atletas que chegaram a Caxias do Sul para esta temporada. Com apenas 22 anos, ela será um dos trunfos do Ju na luta contra o Z-2.

Outra atleta com potencial para se destacar numa temporada histórica é a volante Alice. No Alviverde há duas temporadas, a jogadora de 22 anos já acumula 48 jogos pelo clube.

— Fizemos uma boa pré-temporada e estamos prontas para fazer uma excelente estreia e começar a temporada com o pé direito — ressalta a meio-campista.