Os pontos positivos e negativos da primeira semana do STU Pro Tour em Porto Alegre

Público se fez presente nos primeiros três dias de competição. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O fim de semana passou e com ele encerrou-se a primeira parte do STU Pro Tour em Porto Alegre. No sábado (29) e no domingo (30) que vem, o evento terá a disputa do vert e da mini rampa, também na Orla do Guaíba.

Desde a última sexta-feira (21), o street e o park foram realizados no campeonato, com destaque de grandes estrelas do skate brasileiro e mundial.

A novidade de 2025 é que o campeonato, que era nacional até o ano passado, passou a ser internacional, aumentando a relevância do evento recebido pela Capital. Inclusive, o prefeito Sebastião Melo afirmou que a cidade seguirá recebendo o STU até o fim do seu mandato.

Mais do que ter nomes como os brasileiros Rayssa Leal, Giovanni Viana, Pedro Barros, Augusto Akio, Raicca Ventura, as espanholas Daniela Terol e Naia Laso, a primeira etapa do STU Pro Tour consolidou a cultura do skate em Porto Alegre.

Isso se provou com a lotação das arquibancadas nos três primeiros dias de competições (sexta-feira, sábado e domingo). Quem frequentou o complexo montado pela organização percebeu centenas de pessoas nas filas para entrar nas pistas e que tentavam espiar as competições por qualquer fresta que viam.

Leia Mais Brasileiro de 16 anos é campeão do STU Pro Tour de Porto Alegre na categoria park

Falta de sombra e problemas na área de circulação

Por outro lado, alguns torcedores reclamaram justamente pelos poucos lugares com sombra nas arquibancadas. Nos espaços gratuitos, existia a necessidade de permanecer no seu lugar durante horas, caso contrário a chance de entrar novamente era complicada.

Além disso, algo que voltou a se repetir em relação a outras edições foi a área de circulação. Por um pedido dos skatistas por mais privacidade, um dos espaços destinados à imprensa foi fechado em um dos períodos da sexta-feira.

Falta de sombra na arquibancada gerou reclamação. Mateus Bruxel / Agencia RBS