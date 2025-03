STU Pro Tour de Porto Alegre: veja as melhores fotos do último dia de competição

Feminino

O destaque do dia, como de praxe, foi a medalhista olímpica Rayssa Leal . Ela ficou com o título do skate street feminino na primeira etapa do torneio na capital gaúcha.

No park feminino, venceu a espanhola Naia Laso , que superou quatro brasileiras. A europeia teve as duas notas mais altas da grande final deste domingo.

Masculino

Com a maturidade de um veterano, Gui Khury ficou com o título do STU Pro Tour em Porto Alegre no skate park masculino. Mais novo dos finalistas, o brasileiro de 16 anos arrancou um 91 dos juízes e conquistou a primeira etapa do ano na capital gaúcha.